Poggio Mirteto ritrova il sorriso: Tor Lupara ko 7-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Torna alla vittoria il Poggio Mirteto che batte con un netto 7-1 il Tor Lupara nel turno infrasettimanale valido per la sedicesima giornata del girone B di Promozione.

I mirtensi non danno scampo alla formazione romana portandosi avanti di 3 reti nel primo tempo e chiudendo definitivamente la pratica nella ripresa. Poggio Mirteto sale a quota 21 punti in classifica e si regala una sosta natalizia decisamente più serena.

Il primo tempo

Dopo lo squillo degli ospiti che vanno al tiro al 7’ con Hoxha in contropiede (pallone largo), Poggio Mirteto cresce e sblocca la gara al 13’ con una grande azione di Paoloni: il classe 2002 mirtense riceve palla sul centro-sinistra, si accentra e calcia forte di destro sul primo palo insaccando il pallone a fil di palo per l’1-0. Continua il pressing alto di Poggio Mirteto che al 27’ sfiora il raddoppio con Luciani, il quale dopo un pallone recuperato si ritrova a tu per tu con Serra ma il portiere ospite respinge.

Al 31’ gol annullato a Marcelli per fuorigioco ma i padroni di casa avranno modo di rifarsi appena due minuti più tardi: cross dalla sinistra di Luciani, Pileri si coordina e col destro calcia, schiacciando bene il pallone che si infila sul secondo palo per il 2-0. Luciani al 45’ colpisce un legno dopo una grande apertura di Mamarang. Nel recupero arriva il terzo gol dei mirtensi: Luciani pesca l’inserimento di Paoloni che serve a centro area Marcelli, il quale controlla e calcia in rete per il 3-0 poco prima dell’intervallo.

La ripresa

Il copione non cambia nel secondo tempo e Poggio Mirteto continua sull’onda dell’entusiasmo a creare occasioni da gol. Pileri serve prima Luciani, che cerca l’eurogol calciando di sinistro al volo ma il pallone termina a lato, poi Mamarang, che da centro area calcia alto. Al 60’ Poggio Mirteto cala il poker: Pileri serve in profondità Marcelli con il centravanti mirtense che non dà scampo a Serra nell’uno contro uno e mette in rete il 4-0. Al 67’ reazione del Tor Lupara che trova il gol dell’1-4 con il neo-entrato Stocchi, il quale controlla un bel lancio di Favetti e batte Sanesi. Al 74’ Luciani sigla però il 5-1 spegnendo definitivamente ogni speranza dei romani: assist di Paoloni per l’inserimento dello stesso Luciani sulla sinistra che supera un avversario e calcia di sinistro sotto la traversa per la manita mirtense. All’80’ Luciani su punizione pennella anche la rete della doppietta personale che vale il 6-1. Gioca sul velluto Poggio Mirteto che colpisce anche con gli innesti dalla panchina: all’86’ Marcheggiani lanciato a rete viene atterrato dall’uscita del portiere Serra e l’arbitro assegna il calcio di rigore: lo stesso Marcheggiani si incarica della battuta del penalty (in foto) e spiazza l’estremo difensore del Tor Lupara per il definitivo 7-1.

Le dichiarazioni post-gara

Alessandro Pieroncini, ds Poggio Mirteto: «Una vittoria importante, sia per la classifica che per il morale. Venivamo da tre sconfitte che non meritavamo assolutamente per quanto espresso in campo, ma gli episodi ci sono sempre andati contro. Con caparbietà siamo rimasti sul pezzo, continuando a fare il nostro gioco e oggi vincere giocando bene con un risultato rotondo non può che renderci felici. La nostra linea è sempre la stessa, valorizzare i nostri giocatori e i nostri giovani: oggi sono contento per l’esordio del 2006 Mancinelli, se lo meritava. Adesso ripartiremo durante la sosta più sereni ma consapevoli di dover affrontare al ritorno in campo la capolista Rieti che cercherà a tutti i costi di vincere dopo la sconfitta di oggi»

Il tabellino

Poggio Mirteto: Sanesi, Papi, Ciaccio, Rodolfi, Colamedici, Pileri (64’ Manfredi), Paoloni, Avenali (57’ Thau), Marcelli (80’ Marcheggiani), Mamarang (74’ Ceccarelli), Luiciani M. (83’ Mancinelli). A disp. Luciani V., Galletti, Lulli, Gentili.

Tor Lupara: Serra, Chivu, Di Luca (46’ Di Giacinto), Scalesciani, Mingarelli, Testa, Sturiale, Hoxha (46’ Favetti), D’Alessandro (74’ Brenci), Nastasi, Minniti (65’ Stocchi). A disp. Cannella, Cirilli, Malta. All. Bernardini

Arbitro: Davide Guarracino di Roma2

Marcatori: 13’ Paoloni, 33’ Pileri, 45+1’ e 60’ Marcelli, 74’ e 80’ Luciani M., 86’ Marcheggiani rig. (P), 67’ Stocchi (T)

Note: ammoniti Serra (T), angoli 5-2, spettatori 150 circa