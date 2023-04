Poggio Mirteto trova il pari in rimonta: 2-2 col Tor Lupara. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Poggio Mirteto rimonta due reti e raggiunge in extremis Tor Lupara nel turno infrasettimanale valido per la ventiseiesima giornata del girone B di Promozione. 2-2 il finale con le reti all’82’ di Del Vecchio e all’89’ di Paoloni decisive per il pareggio mirtense.

Dopo due sconfitte di fila torna a muovere la classifica la squadra di mister Antonio Domenici e sale a quota 34 punti in classifica.

Il primo tempo

Nonostante il possesso palla sia inizialmente di marca mirtense, la prima occasione del match la creano gli ospiti al 12’ con Mele bravo a servire in area Di Luca che calcia al volo centralmente con la palla parata facilmente da Valerio Luciani. Al quarto d’ora doppia clamorosa occasione per Poggio Mirteto: fuga sulla sinistra di Mamarang, cross per il bel colpo di testa di Del Vecchio che si vede però respingere il suo tentativo da un’ottima parata di Francabandiera; sulla respinta batte a colpo sicuro Mirko Luciani che non inquadra lo specchio della porta. Al 21’ passa Tor Lupara: azione di contropiede innescata da Cirillo, bravo a sfuggire alla retroguardia mirtense sulla destra e, appena entrato in area di rigore, infila il pallone sotto la traversa per l’1-0 ospite. Cerca la risposta immediata Poggio Mirteto con la conclusione dal limite di Mirko Luciani che viene però smorzata dalla difesa ospite. Sul ribaltamento di fronte arriva il raddoppio di Tor Lupara con Fratticci, il quale vince un rimpallo al limite dell’area e lascia partire un destro che si infila all’angolino alla destra di Luciani per il 2-0. Alla mezz’ora Poggio Mirteto sfiora il gol dell’1-2 con Paoloni che riceve palla in area sugli sviluppi di rimessa laterale e calcia rasoterra trovando però il palo alla sinistra di Francabandiera. Al 39’ uscita provvidenziale di Valerio Luciani che in uno contro uno toglie il pallone dai piedi di Tariciotti.

La ripresa

Poggio Mirteto entra con un altro piglio nel secondo tempo. Al 48’ Lulli serve in area Del Vecchio che si gira e calcia a lato di un soffio. Al 60’ su un angolo battuto da Luciani salta più in alto di tutti Surber ma la sua conclusione di testa è bloccata da Francabandiera. Al 63’ bella ripartenza mirtense: Del Vecchio appoggia per Paoloni, pallone sulla sinistra per il neo-entrato Varriale che da ottima posizione calcia trovando la risposta del portiere ospite. Due minuti più tardi Tor Lupara prova a chiudere la gara in contropiede: bell’azione sulla sinistra di Tariciotti il quale crossa per Cirillo che calcia a botta sicura trovando il riflesso sensazionale di Valerio Luciani. All’82 riesce a trovare la via della rete Poggio Mirteto: Varriale serve in area Del Vecchio, bravo a portarsi il pallone sul sinistro e a trovare l’angolo opposto per il gol che accorcia le distanze. Due minuti dopo l’attaccante mirtense viene steso da un intervento scomposto di Chivu che viene espulso dal direttore di gara. I padroni di casa tentano l’assedio finale e all’89’ arriva il gol del pareggio: angolo battuto da Carosi, pallone respinto al limite dove si trova Paoloni che si coordina e di destro trova un grandissimo gol al volo per il 2-2. Negli otto minuti di recupero i padroni di casa vanno anche vicini al clamoroso ribaltamento, prima al 91’ con Castillo che calcia da ottima posizione senza trovare lo specchio della porta e poi con Paoloni che cerca di sorprendere il Francabandiera dalla distanza ma il pallone finisce tra le braccia dell’estremo difensore ospite.

Le dichiarazioni del tecnico Domenici

Antonio Domenici, allenatore Poggio Mirteto: «Un punto che ci fa bene vedendo la piega che stava prendendo la gara. Nel primo tempo abbiamo preso due gol su due disattenzioni e ci siamo buttati giù non giocando bene. Ci è voluta una scossa e nel secondo tempo, siamo rientrati giocando molto meglio e dominando sotto il punto di vista tecnico e fisico. Potevamo anche vincere la gara ma per come è andata guardo il bicchiere mezzo pieno».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Lulli (68’ Ceccarelli), Morelli (61’ Varriale), Mamarang, Calabresi, Surber (82’ Carosi), Galletti (61’ Salustri), Paoloni, Marcelli, Del Vecchio, Luciani M. (71’ Castillo). A disp. Sechi, Colamedici, Di Giacobbe, Panosetti. All. Domenici

Asd Tor Lupara: Francabandiera, Di Luca (61’ Alberghini), Chivu, Oliva, Fratticci, Evangelista, Di Rocco (68’ De Paola), Calzetta, Mele (85’ Petroni), Taricotti (89’ Nastasi, Cirillo. A disp. Hallulli, D’Alessandro. All. Palumbo

Arbitro: Francesco Milocco di Viterbo

Reti: 21’ Cirillo, 23’ Fratticci (T), 82’ Del Vecchio, 89’ Paoloni (P)

Note. Espulso all’84’ Chivu (T). Ammoniti: Galletti, Mamarang, Salustri (P), Cirillo (T). Angoli 6-1. Spettatori 100 circa