Poggio Mirteto, niente ottavi di Coppa: Sorianese corsara 0-2. Mister Domenici lascia. Tabellino, commenti e foto

RIETI - È la Sorianese ad accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione. La capolista del girone A espugna il Valletonda di Poggio Mirteto vincendo 2-0 ed eliminando così i sabini dopo il 2-2 dell’andata.

I mirtensi reggono bene nel primo tempo, ma dal 50’ restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Mamarang (doppia ammonizione) e per gli ospiti si fa tutto più semplice. La doppietta di Massaini chiude la gara e regala ai viterbesi la qualificazione. Il mister Domenici annuncia poi a fine partita di lasciare la guida tecnica della squadra per motivi personali.

Il primo tempo

La Sorianese deve necessariamente trovare il gol e prova fin da subito a mettere in difficoltà la difesa mirtense, che però è brava a respingere le offensive ospiti. Al 9’ grande parata di Valerio Luciani che sul colpo di testa a centro area di Bellacima si distende e manda in angolo.

Costretto al cambio De Simone al 22’ per un infortunio al ginocchio destro. Al 27’ ci provano ancora gli ospiti: Massaini recupera palla e serve Giurato che calcia sul primo palo trovando ancora una volta il riflesso di Luciani in angolo. Poggio Mirteto prova a colpire in contropiede alla mezz’ora: bella fuga sulla destra di Paoloni, cross in mezzo per Ceccarelli che si coordina ma calcia male e la palla è facile preda di Alessandrini. Un minuto più tardi a provarci è Pileri dalla distanza con il pallone che termina sul fondo. Al 35’ contatto tra Mamarang e un difensore ospite al limite con l’arbitro che punisce il centrocampista mirtense con un giallo per simulazione tra le proteste dei padroni di casa: sarà un cartellino che si rivelerà pesante.

La ripresa

La gara si fa in salita per i mirtensi quando al 50’ Mamarang atterra Massaini e prende il secondo giallo, guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi. Per Poggio Mirteto si fa inevitabilmente tutto più complicato ma al 56’ ci prova con una punizione di Mirko Luciani che viene parata sotto la traversa dal portiere Alessandrini il quale legge bene la traiettoria. La difesa mirtense crolla però tre minuti più tardi: Cologna se ne va sulla sinistra e mette un cross basso su cui interviene Massaini il quale con il tacco anticipa i difensori e infila sul primo palo il pallone dell’1-0 ospite. La Sorianese viaggia sulle ali dell’entusiasmo e al 66’ costringe Valerio Luciani ad un altro grande intervento: cross di Cesarini per la testa di Massaini il quale da due passi schiaccia il pallone trovando sulla sua strada il riflesso del portiere mirtense. Il raddoppio è nell’aria e arriva al 73’ sempre ad opera di un ispirato Massaini: ripartenza fulminea degli ospiti sulla destra, Cesarini supera un difensore e mette a centro area per il centravanti sorianese che non deve far altro che mettere in rete di destro il pallone del 2-0. Da qui alla fine Poggio Mirteto prova a rimettersi in partita ma contro l’esperta difesa di Soriano e in inferiorità numerica non riesce più a rendersi pericolosa.

Le dichiarazioni post-gara e l’annuncio di Domenici

«Dispiaciuto per il risultato – spiega l’allenatore dei mirtensi Antonio Domenici – loro sono stati meglio nei 180 minuti e hanno meritato il passaggio del turno. Stavamo tenendo bene il campo, conoscevamo le loro caratteristiche, puntano molto sulle ripartenze e sui loro esterni. Nel primo tempo, dopo un periodo di sofferenza, li abbiamo tenuti bene a bada, poi l’espulsione ha inevitabilmente pesato sull’economia della gara». Il tecnico annuncia poi la fine della sua esperienza con i mirtensi: «Finisce oggi il mio percorso a Poggio Mirteto – dice Domenici – ne ho appena parlato con staff e giocatori. Lascio per motivi strettamente personali, ho situazioni che richiedono la mia presenza altrove».

Il tabellino

Poggio Mirteto: Luciani V., Colamedici (64’ Morelli), Papi, Rodolfi, De Simone (22’ Pileri), Mamarang, Galletti (64’ Petroni), Avenali, Ceccarelli (64’ Marcelli), Paoloni, Luciani M. (75’ Ciaccio). A disp. Sanesi, Fabri, Thau, Lulli. All. Domenici

Sorianese: Alessandrini, Santini, Balletta, Bellacima, Lazzarini, Cesarini (75’ Tontoni), Cologna (81’ Carosi), Andreoli, Massaini (81’ Viani), Perazza, Giurato. A disp. Pallotta, Antonini, Cenani, Coletta, Serafini, Tretta. All. Del Canuto

Arbitro: Marco Ventrone di Roma 1

Marcatori: 59’ e 73’ Massaini

Note: espulso al 50’ per doppia ammonizione Mamarang (P), ammoniti: Papi (P), Cesarini, Massini (S), angoli 2-9, spettatori 250 circa