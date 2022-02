Poggio Mirteto vince in rimonta: Setteville ko 3-1. Foto. Sabini a - 3 dalla vetta. Domenici: «Ottimo impatto dei giovani»

RIETI - Vince in rimonta 3 a 1 il Poggio Mirteto su Setteville Caserosse dopo una partita di grandissima sofferenza. Grazie a questo risultato gli uomini di Domenici accorciano sulla capolista Passo Corese battuta in casa da Fiano Romano, andando a -3 dal primo posto e a -1 dal secondo occupato proprio da Fiano.

Al Valletonda va in scena la seconda giornata di ritorno del girone B nel campionato di Promozione. I padroni di casa approcciano ad una gara sulla carta alla loro portata ma che si complicherà anche a causa delle numerose assenze.

Il primo tempo

Il primo squillo della partita arriva dal piede di Di Giosia al 4’ che calcia alto dal limite. Poggio Mirteto fa fatica a costruire trame di gioco offensive andando al tiro solo al 10’ con Mevoli che calcia a lato. Setteville pressa alto non facendo ragionare i centrocampisti mirtensi e al 22’ Picistrelli trova un eurogol calciando di sinistro al volo dal lato corto dell’area di rigore beffando Luciani per l’1 a 0 ospite. I padroni di casa tardano a reagire non creando vere e proprie occasioni da rete. Picconeri è impegnato solo al 39’ quando da una punizione calciata in mezzo da Mevoli non trova la deviazione di nessuno ma costringe l’estremo difensore ospite alla parata in angolo.

La ripresa

Ad inizio secondo tempo il copione sembra essere lo stesso dei primi 45 minuti di gioco. Al 53' Mamarang trova una gran palla per Mirko Luciani, bravo a saltare il portiere ospite ma il suo tiro viene deviato in angolo da un provvidenziale intervento di Marullo. Domenici, che era già stato costretto a sostituire Gasperini dopo pochi minuti, ne cambia tre in un sol colpo provando a girare l’inerzia della gara: Serafini, Salustri e Marcelli hanno da subito un ottimo impatto. Al 66’ la svolta: Mamarang penetra in area e viene atterrato da Pellegrini prima di battere a rete. Per l’arbitro non ci sono dubbi: calcio di rigore e secondo giallo per il difensore di Setteville che resta in dieci. Dal dischetto si presenta Mirko Luciani che angola alla sinistra di Picconeri spiazzandolo per l’1 a 1. Da quel momento il pallino del gioco passa nelle mani di Poggio Mirteto. All’85’ una palla messa a centro area da Mevoli trova Marcelli (nella foto) il quale è bravo a controllare e calciare sotto la traversa per il vantaggio mirtense. Setteville prova il tutto per tutto nei minuti finali, esponendosi però alle ripartenze dei padroni di casa, che puniscono ancora gli ospiti nell’ultimo dei quattro dei minuti di recupero con Loreti che si invola verso l’area avversaria e di destro batte Picconeri per il definitivo 3 a 1.

Le dichiarazioni

Antonio Domenici, allenatore Asd Poggio Mirteto Calcio: «Partita di grande sacrificio e sofferenza. Se da un lato abbiamo pagato qualche assenza e la non perfetta condizione fisica di alcuni giocatori, dall’altro sono estremamente felice per l’impatto dei nostri giovani che hanno avuto su una gara che si era complicata nel primo tempo. Nell’intervallo ho chiesto ai miei giocatori calma e fiducia convinto che se avessimo trovato il pari la partita sarebbe poi cambiata e così è stato. Testa ora a domenica prossima dove ci attende una gara molto difficile in casa del Castrum Monterotondo».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Gasperini (12’ Masci e al 54’ Salustri), Loreti, Bonifazi R. (54’ Cacchiani), Gattarelli, Mamarang, Galletti (63’ Serafini), Avenali, Mevoli, Bonifazi G. (54’ Marcelli), Luciani M. A disp. Murante, Delle Monache, Leti, Nobili. All. Domenici

Asd Setteville Caserosse: Picconeri, Marullo, Iannilli, Giusti, Pellegrini, Petruccioli, Scuotto (86’ De Angelis), Nargiso, Picistrelli, Di Giosia, Golia (67’ Garritano). A disp. Ricci, Roca, Scalise, De Dominicis. All. Di Vico

Arbitro: Matteo Corona di Roma 1

Reti: 22’ Picistrelli (SC), 67’ Luciani M., 85’ Marcelli, 90+4’ Loreti (PM)

Note. Espulso al 66’ Pellegrini (SC). Ammoniti: Gattarelli, Galletti, Luciani M. (PM) , Marullo, Scuotto, Golia, De Angelis (SC). Angoli 5-4. Spettatori 150 circa