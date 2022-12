Poggio Mirteto, quarto ko consecutivo: passa la capolista Settebagni 0-3. Pieroncini: «Se ne esce col gruppo»

RIETI - Quarta sconfitta consecutiva per il Poggio Mirteto che nella dodicesima giornata del girone B di Promozione cade in casa contro la capolista Settebagni.

Gli uomini di Domenici fanno ciò che possono contro la corazzata romana che chiude il primo tempo avanti di due reti prima del gol nei minuti finali che fissa il punteggio sullo 0-3. Settebagni sale così a 28 punti, sempre a più tre su Amatrice, mentre Poggio Mirteto resta a quota 17 al settimo posto in coabitazione con Cantalice.

Il primo tempo

Alla prima occasione passano gli ospiti: al 9’ punizione battuta in mezzo dalla sinistra, una deviazione ravvicinata costringe Sechi ad un grande intervento ma sulla respinta si avventa Turchetti di testa che mette in rete per l’1-0 Settebagni. Passano cinque minuti e gli ospiti sono ancora pericolosi, stavolta con Mariotti che si coordina per la conclusione al volo e manda a lato di un soffio. Reazione di Poggio Mirteto che col passare dei minuti prova a rendersi pericoloso: al 20’ punizione battuta in mezzo da Bonifazi per il colpo di testa di Avenali con la palla che termina alta. Dopo due minuti ci prova Luciani che calcia dal limite cercando il primo palo ma il suo tiro finisce fuori. Un altro paio di conclusioni da fuori non precise prima di Lulli e poi di Mamarang non impensieriscono il portiere ospite Mercurio. Sul finale di tempo si ripresenta dalle parti di Sechi il Settebagni che al 44’ raddoppia: disimpegno impreciso della difesa mirtense, pallone che arriva sui piedi di Mariotti il quale al limite ha tutto il tempo di girarsi, piazzare la conclusione alla sinistra di Sechi e segnare il 2-0.

La ripresa

Nel secondo tempo i padroni di casa fanno tanto possesso palla nel tentativo di far aprire la retroguardia ospite, tuttavia non creano grosse occasioni e si espongono alle ripartenze degli avversari. Al 59’ contropiede lanciato da Turchetti che serve in profondità lo scatto di Ragaglini il quale a tu per tu col portiere si fa ipnotizzare da Sechi in uscita. Al 63’ altra ripartenza degli ospiti con Mariotti che prova la conclusione di sinistro trovando nuovamente la risposta di Sechi. A dieci minuti dalla fine punizione dal limite invitante per Poggio Mirteto con Del Vecchio che si incarica della battuta ma centra in pieno la barriera. Ci prova Nobili pochi minuti dopo con un destro dalla distanza ma la sua battuta si perde sul fondo. Al 90’ arriva il 3-0: Merciari batte un calcio d’angolo dalla sinistra direttamente in porta trovando il giro giusto e il gol olimpico che beffa la difesa mirtense.

Le dichiarazioni post gara

Alessandro Pieroncini, ds Asd Poggio Mirteto Calcio: «Non riusciamo ad uscire da questo periodo no. Anche oggi si è visto in occasione della rete subita a pochi minuti dall’inizio. Questa è la quarta sconfitta consecutiva, avremmo voluto sicuramente arrivare in maniera differente alla pausa natalizia. Adesso dobbiamo trovare la quadra ed uscire da questa difficile situazione: la forza di un gruppo si vede in questi momenti, non quando le cose vanno bene. Noi puntavamo ad inizio anno a fare un campionato tranquillo, ci stiamo riuscendo, ma vista la situazione in cui ci trovavamo ad inizio mese, c’è sicuramente rammarico per gli ultimi risultati. Testa al campo, cerchiamo di farci trovare pronti per la ripresa del campionato, magari smaltendo anche qualche acciacco fisico».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Sechi, Morelli (46’ Masci), Bonifazi (80’ Nobili), Miconi, Calabresi, Mamarang, Paoloni, Avenali, Lulli (65’ Varriale), Ciaccio (46’ Salustri), Luciani (46’ Del Vecchio). A disp. Murante, Surber, Thau, Fiori, Fiori. All. Domenici

Settebagni Calcio Salario: Mercurio, Manieri, D’Aiuto (72’Romani) , Fia, Merciari (92’ Corradi), Dominici, Ragaglini, Di Fonzo, Mari, Turchetti (60’ Andreoni), Mariotti (74’ Frasca). A disp. Siciliani, Belli. All. Laurentini

Arbitro: Maksym Symonets di Tivoli

Marcatori: 9’ Turchetti, 44’ Mariotti, 90’ Merciari

Note. Ammoniti: Avenali, Varriale (P). Angoli 3-5. Spettatori 250 circa