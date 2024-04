Colpo del Poggio Mirteto a Vicovaro: Sanpolese ko 0-4 e 3 punti d'oro per la salvezza. Pieroncini: «La gara perfetta»

RIETI - Nel turno infrasettimanale del Campionato di Promozione (Girone B) Poggio Mirteto fa la voce grossa andando a vincere sul campo della Sanpolese una partita che può rivelarsi fondamentale nel prosieguo del campionato per i mirtensi. Gli uomini di Federico Chini battono con un perentorio 4 a 0 la Sanpolese 1961 salendo in classifica a 31 punti a 5 giornate dal termine del campionato, allungando su tutte le squadre che sono in lotta per evitare i playout tra cui gli avversari odierni.

Una gara dove i mirtensi si giocavano molto e non hanno fallito l’appuntamento chiudendo in crescendo una partita ben controllata all’inizio e poi trovando le reti nel secondo tempo con capitan Avenali, Pileri, Gentili e Mirko Luciani.

La gara

Il primo tempo di studio tra le due squadre produce un discreto gioco da entrambe le parti ma poche emozioni se non due palle gol, una per parte,che non vengono sfruttate né dai padroni di casa e men che meno dagli ospiti. La posta in palio è alta e si tende a giocare ma non sbilanciarsi col rimo tempo che si chiude a reti bianche.

La svolta nella ripreso dopo soli tre minuti con Poggio Mirteto che passa in vantaggio col suo uomo simbolo, il capitano Avenali (nella foto) che riesce a segnare da azione d’angolo e lì, da quel momento in poi cambia la gara. Gli ospiti sulle ali dell’entusiasmo agiscono prevalentemente di rimessa con azioni manovrate in velocità che mandano spesso in crisi la retroguardia dei padroni di casa mentre la Sanpolese è costretta a tentare il tutto per tutto buttandosi nella metà campo avversaria nel tentativo di recuperare il risultato.

Gli uomini di Chini fanno buona guardia e sfruttano come meglio non potrebbero le ripartenze costringendo il portiere ospite a diversi salvataggi e poi colpiscono ancora con Pileri per il momentaneo 2 a 0. Sempre in contropiede Poggio Mirteto dilaga trovando ancora la via della rete con i gol di Gentili e di Mirko Luciani per un 4 a 0 finale che non lascia spazio ad interpretazioni.

Domenica al Valletonda per Poggio Mirteto altro match probante contro Riano alle 11.

Le dichiarazioni post gara

Alessandro Pieroncini, ds Poggio Mirteto: «E’ stata la partita perfetta. Non potevamo chiedere di più. Grazie all’ennesimo risultato positivo ottenuto in trasferta ci stiamo pian piano tirando fuori dalle zone paludose della classifica facendo leva sulle nostre forze e ritrovando quello spirito di squadra fondamentale in questo momento della stagione. Soddisfazione per la prova offerta dai ragazzi che hanno dimostrato con la partita odierna di non meritare di essere in quella posizione di classifica perché questa è una squadra con un potenziale che merita davvero molto di più. Andiamo avanti con fiducia verso il nostro obiettivo che a questo punto è la salvezza in tranquillità affrontando le partite rimaste col giusto piglio e lo spirito visto oggi e nelle ultime gare disputate. Unico neo oggi l’infortunio rimediato da Marcheggiani che ha subito un colpo al ginocchio e valuteremo le sue condizioni nelle prossime ore in vista della gara di domenica prossima».