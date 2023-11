Parte bene il Poggio Mirteto di mister Federico Chini: Sanpolese ko 2-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Importante vittoria del Poggio Mirteto al Valletonda nella dodicesima di andata del girone B di Promozione. I mirtensi che venivano da dieci giorni difficili (eliminazione dalla Coppa e cambio dell’allenatore) battono 2-1 la Sanpolese al termine di una gara complicata, agonisticamente valida, giocata per oltre 50 minuti in inferiorità numerica.

Un gol di Pileri (in foto) e un’autorete nel primo tempo danno il là alla vittoria dei padroni di casa con la Sanpolese che nel finale prova a riaprirla grazie ad un penalty di Federico. Buona la prima per il nuovo tecnico dei mirtensi annunciato ad inizio gara, Federico Chini, già in società in qualità di responsabile del settore giovanile che prende il posto di Antonio Domenici.

Il primo tempo

Un tiro di Pileri alto sulla traversa dopo due minuti fa da preludio alla pressione dei padroni di casa nel primo tempo. Dopo dieci minuti un cross di Papi dalla destra trova il destro al volo di Marcelli che da centro area non inquadra però la porta difesa da Galantini. La Sanpolese si fa vedere solo al quarto d’ora con un cross dalla destra che taglia l’area per la testa di Lipperi che manda a lato di poco. I padroni di casa insistono e al 20’ passano in vantaggio: Marcelli vince un paio di rimpalli sulla trequarti e, un metro entro l’area, serve un assist al bacio per l’accorrente Pileri, il quale a tu per tu con Galantini non dà scampo all’estremo difensore ospite centrando l’angolo alla destra del portiere per l’1-0.

Poggio Mirteto gestisce concedendo agli ospiti solo ripartenze in contropiede. Al 30’ è bravo Valerio Luciani ad anticipare gli attaccanti ospiti in uscita fuori dall’area di rigore. Cinque minuti più tardi grande occasione per i mirtensi con il cross di Pileri che trova Mirko Luciani in area ma il tiro dell’attaccante va di un soffio sopra la traversa. Passano due minuti e arriva il raddoppio: su un lancio lungo verso l’area della Sanpolese, Alfonsetti nel tentativo di anticipare Marcelli, di testa scavalca il proprio portiere in uscita e mette la palla in rete. Al 40’ punizione degli ospiti con Luciani che para sicuro. Tre minuti più tardi su azione da angolo l’arbitro Caniglia ravvisa una scorrettezza di Marcelli nei confronti di un avversario a gioco fermo e non ha nessun dubbio nell’estrarre il rosso diretto per l’attaccante di casa. Poggio Mirteto resta così in dieci e all’ultimo minuto del primo tempo rischia grosso su un diagonale di Lipperi che va fuori di un soffio.

La ripresa

Poggio Mirteto tiene bene il campo malgrado l’inferiorità numerica ma al quarto d’ora un retropassaggio di Avenali a Luciani taglia fuori il portiere mirtense con la palla che fortunatamente per i padroni di casa si perde a lato di un poco. Al 68’ un tiro di Mamarang per i padroni di casa sfiora la porta di Galantini. Al 75’ è Kevin Paoloni che dopo un’azione insistita sulla sinistra si ritrova a tu per tu col portiere ospite ma il suo tiro va fuori. Risponde un minuto più tardi Berardi che sfiora il palo. All’82’ Avenali tocca il piede di appoggio di Di Corpo nella propria area con l’attaccante ospite che va a terra. Per il direttore di gara è calcio di rigore: si incarica della battuta Federico che spiazza Luciani e fa 2-1. Gli ultimi minuti di gioco e i successivi 5 di recupero concessi dal direttore di gara sono sofferenza pura per i padroni di casa i quali riescono comunque a respingere gli assalti degli ospiti che si concretizzano in una serie di traversoni e tiri dalla distanza che non trovano però mai il bersaglio. La gara si chiude 2-1 tra gli applausi del pubblico di casa.

Le dichiarazioni post-gara

Alessandro Pieroncini, ds Poggio Mirteto: «Venivamo da un periodo particolare culminato con l’avvicendamento in panchina tra Antonio Domenici e il nuovo mister Federico Chini al quale la società ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra. Era un banco di prova importante quello di oggi, contro una squadra ostica che gioca un buon calcio e i ragazzi hanno dato una grande prova di maturità giocando bene, non concedendo nulla con la partita in controllo per 80 minuti. Nel momento in cui è arrivato il rigore che ha riaperto la gara, con la squadra in dieci, tutti si sono sacrificati, hanno stretto i denti e sofferto per portare a casa una vittoria legittima e più che meritata».

Il tabellino

Poggio Mirteto: Luciani V, Papi, Di Stefano (61’ Ceccarelli), Rodolfi, Pileri, Morelli (77’ Thau), Galletti, Avenali (85’ Ciaccio), Marcelli, Mamarang (90+2’ Colamedici), Luciani M. (46’ Paoloni). A disp. Sanesi, Fabri, Petroni, Miconi. All. Chini

Sanpolese: Galantini, Alfonsetti, Festa (62’ Zucchelli), Lipperi, Marcelli, Talone (46’ Opre), Falcioni (71’ Rossi), Di Corpo, Federico, Berardi (87’ Cheles), Caprioli (62’ Stortini). A disp. Attilia, Alberghini, Falcone, Mascolo. All. Palumbo

Arbitro: Simone Caniglia di Roma 1

Marcatori: 20’ Pileri, 37’ aut. Alfonsetti (P), 83’ Federico rig. (S)

Note: espulso al 43’ Marcelli (P), ammoniti: Luciani M., Papi, Rodolfi (P), Caprioli, Galantini (S). Angoli 7-5, spettatori 300 circa