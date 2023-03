Poggio Mirteto, cinquina nel derby: Passo Corese ko 5-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Poggio Mirteto vince 5-1 il derby contro il fanalino di coda Passo Corese valevole per la settima giornata di ritorno del girone B di Promozione.

Al vantaggio iniziale di Mocerino rispondono la doppietta di Marcelli e le reti di Paoloni, Del Vecchio e Castillo. Poggio Mirteto dopo la vittoria odierna sale a 30 punti, esattamente a metà classifica, a più 5 sulla zona play-out e a meno 6 dalla zona play-off. Per Passo Corese, invece, è buio pesto, con 11 punti.

Il primo tempo

Prima dell’inizio della gara osservato un minuto di silenzio per le vittime del naufragio di Cutro.

Al 5’ Passo Corese insidia la porta di Luciani con Loreti che di testa manda a lato. Risponde due minuti più tardi Poggio Mirteto con Paoloni che batte a rete ma il pallone viene ribattuto dai difensori ospiti. Al 10’ il vantaggio ospite con Mocerino che raccoglie un cross dalla destra di Manfredi e in mezza girata al volo si inventa un gol da cineteca mandando la palla nell’angolo alla destra di Valerio Luciani. Passano tre minuti e Loreti di testa ha l’opportunità di raddoppiare ma il pallone esce a fil di palo alla sinistra della porta mirtense. Al 16’ cambia la gara con il bomber Simone Marcelli che dal limite dell’area si libera e lascia partire un destro a giro che trova l’angolo alla sinistra del giovanissimo portiere Tranquilli, classe 2006 all’esordio in Promozione. Al 21’ i padroni di casa raddoppiano: cross dalla sinistra di Mirko Luciani dopo una palla rubata da Morelli e colpo di testa vincente di Paoloni che fa 2-1. Passano due minuti e Marcelli sempre di testa da centro area per poco non sorprende Tranquilli. Alla mezz’ora si rifà vivo Passo Corese con Mocerino che in area defilato sulla destra impegna Valerio Luciani nella parata a terra. Sul ribaltamento di fronte arriva il 3-1 per i padroni di casa con Del Vecchio che in area lascia partire un diagonale sul quale nulla può Tranquilli.

La ripresa

Dopo due minuti ci provano gli ospiti con il solito Mocerino, il quale in mischia indirizza verso la porta di Luciani che respinge il pallone poi allontanato dalla difesa mirtense. Al 57’ Marcelli di testa indirizza verso la porta avversaria costringendo Tranquilli a un grande intervento in tuffo, sulla palla respinta è lo stesso Marcelli che si avventa e ribadisce in gol (nella foto) per il 4-1. Il centravanti mirtense lascerà poi il posto a Castillo il quale al 70’ riceve palla sulla destra da parte di Varriale, controlla, entra in area e lascia partire un destro in diagonale preciso quanto potente col pallone che piega le mani a Tranquilli e si insacca nell’angolino alla destra dell’estremo difensore coresino. Da registrare altre due conclusione a rete per i padroni di casa che non trovano lo specchio della porta prima del triplice fischio dell’arbitro.

Le dichiarazioni post-gara

Antonio Domenici, allenatore Poggio Mirteto: «Dopo il loro vantaggio siamo riusciti subito a riequilibrare la gara, da quel momento non c’è stata più partita. Siamo stati intensi per tutti i 90 minuti ed è quello che volevo perché i cali mentali possono esserci fatali. Non è avvenuto ed abbiamo disputato una buonissima partita. I ragazzi sanno che da qui alla fine per noi ogni partita è una finale da affrontare così come abbiamo fatto oggi».

Claudio Gerini, allenatore Passo Corese: «Arrivavamo alla gara con assenze importanti e con una squadra imbottita di ragazzi. Non è e non deve essere un alibi: ha vinto la squadra più attrezzata e piena di calciatori esperti. Con un punteggio finale del genere c’è ben poco da dire se non il fatto che andremo avanti partita dopo partita cercando di raccogliere quel che potremo».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Salustri (46’ Thau), Morelli, Mamarang, Galletti (65’ Varriale), Surber, Paoloni (60’ Ceccarelli), Ciaccio, Marcelli (60’ Castillo), Del Vecchio, Luciani M. (50’Masci). A disp. Sechi, Colamedici, Miconi, Lulli. All. Domenici

Asd Ss Passo Corese: Tranquilli, Strazzieri (46’ Salvatori, dal 50’ Bamba) Fisiani, Schenone (46’ Lecci), Terracina, Manna, Pecchi (46’ Francioni), Manfredi, Jacquet (60’ Fratta), Loreti, Mocerino. A disp. Di Filippo, Amendola, Rubbiani. All. Gerini

Arbitro: Rocco Emanuele Muto di Roma1

Reti: 10’ Mocerino (PC), 16’ e 57’ Marcelli, 21’ Paoloni, 31’ Del Vecchio, 70’ Castillo (PM)

Note: ammoniti: Surber, Ciaccio, Ceccarelli (PM), angoli 1-3, spettatori 200 circa