Poggio Mirteto spreca anche un rigore: passa il Nomentum 0-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Cade Poggio Mirteto contro la Nomentum per 1-0 nel recupero della ventesima giornata del girone B di Promozione. Passano gli ospiti ad inizio ripresa con Palma, i mirtensi sbagliano il rigore del pareggio e devono arrendersi. I mirtensi restano a 33 punti, mentre Nomentum sale a 35 in settima posizione.

Il primo tempo

In avvio di gara i padroni di casa controllano il pallino del gioco senza però riuscire a creare occasioni pericolose. La retroguardia del Nomentum è attenta e concede solo una conclusione ai mietendo con Mirko Luciani che calcia però lontano dallo specchio. Gli ospiti si rendono pericolosi con un paio ripartenze: al 20’ ci prova Sinibaldi, ma il suo tiro dal limite viene respinto da Valerio Luciani, e al 28’ Palma con la sua conclusione che viene bloccata dall’estremo difensore mirtense. Alla mezz’ora brivido per i padroni di casa sul tiro cross di Parisi che scheggia la parte alta della traversa. Al 38’ ci prova Poggio Mirteto con Surber che si coordina dalla distanza ma la sua conclusione è bloccata facilmente da Somma. Sul ribaltamento di fronte una disattenzione della difesa mirtense lascia Pecorari libero di colpire dal limite ma il tiro del centrocampista ospite è facile preda di Luciani. Al 43’ ancora al tiro il Nomentum con Palma il quale sfrutta un disimpegno errato della difesa di casa e prova a piazzare il pallone che sfiora il palo alla sinistra di Luciani.

La ripresa

Dopo neanche sessanta secondi dall’inizio del secondo tempo Poggio Mirteto arriva al tiro con Mirko Luciani che con un sinistro dal limite impegna Somma alla parata in tuffo. Al 50’ arriva il vantaggio ospite: Colonna dopo una ribattuta va al tiro dal limite, sulla traiettoria interviene Palma che stoppa il pallone e batte Luciani in uscita per l’1-0 Nomentum. Poggio Mirteto tenta la reazione al 60’ con Del Vecchio che, dopo una sponda di Mirko Luciani, si coordina ma il suo destro al volo termina alto. Al 64’ grande iniziativa del neo entrato Ciaccio che ruba palla ad un difensore ospite, entra in area e viene sgambettato da Papa: per l’arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto ha la chance di pareggiare Mirko Luciani (in foto) che però calcia centralmente e Somma, che non si muove fino all’ultimo istante, intuisce e respinge con i piedi. Dieci minuti più tardi punizione dalla destra battuta da Ciaccio sul secondo palo dove c’è Del Vecchio che rimette in mezzo per l’intervento in allungo di Miconi il quale da ottima posizione non riesce ad imprimere forza al pallone parato poi da Somma. Il forcing mirtense costringe Nomentum a difendersi ma gli uomini di Domenici sono spesso imprecisi. Al 90’ cross dalla sinistra di Varriale per la testa di Del Vecchio che colpisce con una traiettoria ingannevole la traversa della porta difesa da Somma. In pieno recupero Ceccarelli mette in mezzo su corner, Calabresi salta più in alto di tutti ma il suo tentativo termina a lato. L’ultima chance è al 94’: rinvio lungo di Luciani, pallone che dopo una deviazione arriva in area sui piedi di Ceccarelli il quale prova a sorprendere Somma calciando di punta ma la palla termina tra le braccia dell’estremo difensore ospite poco prima del triplice fischio finale.

Le dichiarazioni post-gara

Antonio Domenici, allenatore Asd Poggio Mirteto Calcio: «Siamo dispiaciuti per il risultato, forse guardando le occasioni un pareggio ce lo saremmo meritato. Comunque abbiamo sbagliato parecchio, anche io su alcune scelte riguardo elementi per noi fondamentali in questo periodo. Un punto dopo questa gara sarebbe stato importante ma purtroppo non è andata così. Pensiamo alla prossima gara».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Thau (87’ Ceccarelli), Morelli (87’ Varriale), Mamarang, Calabresi, Surber, Paoloni, Miconi, Castillo (50’ Ciaccio), Del Vecchio, Luciani M. (79’ Galletti). A disp. Sechi, Avenali, Masci, Di Giacobbe, Lulli. All. Domenici

Asd Nomentum: Somma, Greggi, Parisi, Pecorari, Papa, Benda (59’ Garfagnoli), Colonna, Sacripanti (81’ Masciarelli), Nicoletta, Sinibaldi, Palma. A disp. Sgreccia, Silion, Alesini, Santini, Antonini. All. Santini

Arbitro: Antonio De Marco di Tivoli

Reti: 50’ Palma

Note. Ammoniti: Galletti (P), Pecorari (N). Angoli 6-3. Spettatori 100 circa