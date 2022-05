Poggio Mirteto acciuffa il pari: è 1-1 contro lo Sporting Montesacro. Foto. Domenici: «Punto importante»

RIETI - Torna a muovere la classifica il Poggio Mirteto che al Valletonda pareggia 1 a 1 contro lo Sporting Montesacro nella gara valevole per la ventisettesima giornata del girone B del campionato di Promozione.

Alla splendida punizione di Gonnella risponde Luciani su rigore. Per gli uomini di Domenici un punto fondamentale in ottica salvezza che li porta a quota 38. Lo Sporting resta al quarto posto in classifica con 47 punti.

Il primo tempo

Occasione dopo cinque minuti per i padroni di casa: l’angolo di Mamarang trova Cacchiani in area che impatta di testa ma manda fuori di poco. All’11’ sono gli ospiti a passare: da un retropassaggio corto di Fiori, nasce il fallo commesso in uscita da Luciani che viene anche ammonito. Punizione da venticinque metri di Gunnella che col suo mancino pennella una gran parabola e spedisce il pallone sotto la traversa della porta difesa da Valerio Luciani per l'1 a 0. Poggio Mirteto cerca la reazione immediata un minuto più tardi con un cross tagliato di Cacchiani che arriva a Mirko Luciani ma il colpo di testa dell’attaccante mirtense viene deviato in angolo. Al 26’ ancora i padroni di casa pericolosi: Mevoli lavora un pallone sulla destra e serve Luciani che calcia forte sul primo palo trovando la pronta respinta di Caruffo. Continua a spingere Poggio Mirteto con Montesacro che difende il vantaggio. Al 43’ punizione battuta da Mevoli che viene deviata in angolo dalla difesa.

La ripresa

Lo Sporting continua a difendersi e va in contropiede al 54’ con Costantini che lanciato a rete calcia fuori a tu per tu col portiere. Al 57’ scambio tra Mamarang e Mevoli con quest’ultimo che lascia partire il sinistro ma Caruffo respinge. Gli uomini di Domenici continuano a spingere ma sono poco precisi. Al 79’ sugli sviluppi di una punizione battuta dalla destra, Avenali colpisce di testa trovando una deviazione di mano di un difensore ospite: l’arbitro Nicotera è ben piazzato e decreta il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Mirko Luciani che apre il piattone e spiazza Caruffo per l’1 a 1 (in foto). Poggio Mirteto continua ad attaccare sull’onda dell’entusiasmo e al 90’ Crudi mette in mezzo una punizione e pesca Mamarang che di testa da ottima posizione non inquadra la porta e manda a lato. Montesacro non riesce più ad incidere, da segnalare solo una punizione nel recupero di Gonnella che non impensierisce la retroguardia mirtense.

Le dichiarazioni post gara

Antonio Domenici, allenatore Asd Poggio Mirteto Calcio: «Un punto importante dopo tanta, troppa sofferenza. Era fondamentale tornare a muovere la classifica in vista del match di domenica prossima contro Settebagni che per noi può valere un'intera stagione. Oggi abbiamo trovato sulla nostra strada una ottima squadra e sapevamo non sarebbe stato facile. Malgrado questo usciamo dal campo anche con qualche rimpianto per alcune occasioni non capitalizzate».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Cacchiani, Loreti, Fiori, Gattarelli, Mamarang, Galletti (80’ Crudi), Avenali, Salustri, Mevoli, Luciani M. A disp. Murante, Delle Monache, Siboldi, Marcelli, Marchesani, Di Giampasquale, Leti, Cardella. All. Domenici

Asd Sporting Montesacro: Caruffo, Felli, Giammaria, Giannotti, Delle Monache, Casertano, Turchetti (71’ Frasca), Gonnella, Zanzucchi (86’ Nolano), Costantini (71’ Mari), Mariani (92’ Giuntella). A disp. Venanzi, Maffoli, Corrias. All. Schettino

Arbitro: Davide Nicotera di Aprilia

Reti: 11’ Gonnella (M), 79’ Luciani M. rig. (P)

Note. Ammoniti: Luciani V., Salustri (P), Giannotti (M). Angoli: 8-5. Spettatori: 200 circa