Poggio Mirteto spreca troppo: con Fidene è solo 1-1. Foto. Domenici: «Amareggiato»

RIETI - Finisce 1 a 1 il match del Valletonda tra il Poggio Mirterto e Fidene nella ventunesima giornata del campionato di Promozione (girone B).

Una partita che verrà ricordata dagli uomini di Domenici come la gara delle occasioni mancate. Grande rammarico come dirà alla fine lo stesso allenatore dei padroni di casa, Antonio Domenici, attesi domenica prossima dal derby tutto reatino ad Amatrice, per le tante (troppe) occasioni da rete non concretizzate.

Il primo tempo

Poggio Mirteto senza Mamarang, Loreti e Gasperini prova subito a prendere le redini della partita ma il primo squillo dopo 4 minuti è di Fidene con Petitta che dal limite su un tiro al volo colpisce la base del palo alla sinistra di Valerio Luciani. Al 10’ è Poggio Mirteto che smaltito il brivido iniziale trova il vantaggio: Polidori mette in mezzo dalla destra un pallone che arriva tra i piedi di Mirko Luciani lasciato colpevolmente libero a centro area, l’attaccante mirtense batte a rete di sinistro e trova la prodigiosa respinta di Paganucci ma la palla torna sui piedi dello stesso Luciani che al volo centra la porta per l’1 a 0 (in foto). Passano dieci minuti e Mevoli imbucato da Nobili si ritrova a tu per tu con Paganucci: l’esterno mirtense non vede Luciani libero a centro area e batte a rete trovando la respinta dell’estremo difensore ospite. Passano due minuti ed è Poggio Mirteto a pizzicare il palo con Marcelli. Al 30’ incredibile occasione buttata alle ortiche da parte del centravanti del Poggio Mirteto: pescato da Mevoli a centro area, Marcelli addomestica il pallone sul dischetto del rigore e col portiere ormai a terra e con la porta sguarnita manda a lato. Al 33’ si riaffaccia il Fidene dalle parti di Luciani con un tiro di Petitta ma il portiere mirtense fa buona guardia e para il tiro del centrocampista ospite. Al 37’ il pareggio del Fidene: un errato disimpegno dei difensori dei padroni di casa viene intercettato da Caggia sul quale viene commesso un fallo. Dalla punizione sulla destra con l’area intasata schema degli ospiti con la palla scaricata al limite per Diaco che batte di prima intenzione e trova un gran gol col pallone che si infila sotto la traversa della porta difesa da Luciani. Al 40’ ci prova ancora Fidene con Petitta che dal limite lambisce il palo alla destra di Luciani.

La ripresa

Il secondo tempo inizia con una incursione sulla destra di Pastorelli per gli ospiti col suo tiro cross che scheggia nuovamente il palo della porta difesa da Luciani. Al 5’ è Mirko Luciani che dopo una bella azione calcia dal limite ma la palla va oltre la traversa. Cinque minuti più tardi ci prova Mevoli su punizione dal limite ma la palla viene respinta coi pugni dal portiere del Fidene Paganucci. Al 15’ ancora i padroni di casa pericolosi con Nobili con una punizione dalla distanza che non trova alcuna deviazione ma il pallone calciato a giro si stampa sul palo. Due minuti più tardi Fidene con Martini che innesca Di Gennaro il quale calcia a rete ma trova la parata di Luciani. La partita si fa spezzettata e nervosa con perdite di tempo e tante interruzioni e proteste. L’arbitro Cento che tutto sommato aveva arbitrato bene concede solo 4 minuti di recupero, oggettivamente pochi rispetto a quanti sarebbero maturati. Al primo di questi minuti di recupero grandissima occasione per Poggio Mirteto: da una punizione sulla destra di Mevoli il traversone trova quattro attaccanti mirtensi a tu per tu col portiere Paganucci e incredibilmente nessuno dei quattro riesce a deviare in rete con la palla che si spegne sul fondo.

Le dichiarazioni post gara

Antonio Domenici, allenatore Asd Poggio Mirteto Calcio: «Grandissimo rammarico per un risultato decisamente bugiardo. Dobbiamo fare mea culpa. Non voglio buttare la croce su nessuno dei miei giocatori ma non vincere una partita con tutte le occasioni nitide e cristalline che abbiamo creato oggi mi lascia senza parole. Nel calcio non si può sprecare così tanto e non vincere oggi mi ha lasciato davvero l’amaro in bocca».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Polidori (75’ Leti), Masci, Fiori, Gattarelli, Marchesani (75’ Delle Monache), Mevoli, Avenali, Marcelli, Nobili, Luciani M. (79’ Bonifazi G.). a disp. Murante, Cacchiani, Bonifazi R., Del Bufalo, Salustri, Gasperini. All. Domenici

Asd Fidene: Paganucci, Galbo, Caggia D., Diaco (90’ Belletti), Bonamici, Pastorelli, Caggia A., Pasi, Di Gennaro, Petitta (82’ Mosa), Autariello (60’ Martini). A disp. Facciolo, Legini, Marchionni, Negro. All. Faggetti

Arbitro: Alessia Cento di Tivoli

Reti: 10’ Luciani M. (P), 36’ Diaco (F)

Note. Ammoniti: Masci, Fiori, Nobili (P), Diaco, Di Gennaro, Paganucci (F). Angoli 4-2, spettatori 300 circa