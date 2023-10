Poggio Mirteto infila il poker: Atletico Lodigiani battuto 4-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Cala il poker Poggio Mirteto contro l'Atletico Lodigiani nella sesta di andata – girone B - di Promozione. Marcelli, Paoloni e doppio Del Vecchio per gli uomini di Domenici che festeggiava la 100esima sulla panchina mirtense (omaggiato prima dell’incontro dalla Società) confezionano un 4 a 0 che va pure stretto per quel che si è visto in campo.

Tornano dunque alla vittoria davanti al proprio pubblico i mirtensi dopo due pareggi consecutivi e salgono a 8 punti scavalcando proprio la Lodigiani ferma a quota sei punti.

Il primo tempo

Partono forte i padroni di casa e già al primo minuto Mamarang impegna con un tiro dalla destra il portiere Piotti. Al 4’ gli uomini di Domenici già in vantaggio: cross di Papi dalla destra per Marcelli che da centro area in mezza girata non dà scampo al portiere della Lodigiani e fa 1-0. La reazione degli ospiti si concretizza al 6’ col tiro di Stornelli parato da Luciani.

Al 10’ pasticcio difensivo dei padroni di casa: corto retropassaggio per il portiere Luciani, si incunea Schiffino che conquista palla e batte verso la rete: provvidenziale il recupero di Papi che sbroglia la situazione salvando porta e risultato. Passa un minuto e sul ribaltamento di fronte è Mirko Luciani a tu per tu col portiere ospite che calcia in diagonale ma il pallone si spegne sul fondo di poco. Funziona la difesa a 3 dei mirtensi con gli esterni che alimentano la manovra dei padroni di casa in totale controllo del match. Al 20’ ci prova Rodolfi da fuori col tiro che sfiora il palo. Al 25’ il raddoppio dei padroni di casa con un capolavoro balistico di Paoloni il quale da trenta metri lascia partire un destro che si infila nell’angolo alto alla destra della porta di Piotti col portiere (nella foto) che nulla può. Poggio Mirteto sciorina gioco e crea occasioni da rete a ripetizione con Mirko Luciani e Marcelli, mentre la Lodigiani va al tiro con Bokri (palla alta di poco) e De Angelis (palla a lato).

La ripresa

Non cambia il canovaccio della gara con Poggio Mirteto che ha l’iniziativa e gli ospiti che fanno quello che possono. Occasionissima dopo 6 minuti per Marcelli, ben servito da Mirko Luciani, che a tu per tu con l’estremo difensore ospite calcia a rete scavalcando il portiere, ma la palla si stampa sulla traversa. Al 56’ finisce la partita del neo entrato Barone, il quale entrato da 10 minuti riesce a prendere due gialli e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi lasciando i suoi in inferiorità numerica. Al 65’ occasione ospite con la conclusione bloccata da Luciani. Poggio Mirteto continua a creare palle gol con Ciaccio, il suo tiro parato a terra, Marcelli, doppia ribattuta del portiere, e con il neo entrato Del Vecchio che colpisce il palo da azione d’angolo. Un tiro cross di Lulli costringe Piotti alla deviazione in angolo e sul corner è Avenali di testa a sfiorare il gol. Ad una manciata di minuti dalla fine Paoloni serve un grande assist per Del Vecchio che da due passi non sbaglia e fa 3-0. Nei minuti di recupero lo stesso bomber mirtense si regala la doppietta personale e il definitivo 4-0 per Poggio Mirteto realizzando un gol fotocopia di quello segnato in precedenza.

Le dichiarazioni post gara

Antonio Domenici allenatore Asd Poggio Mirteto Calcio

“Sono contentissimo del risultato e della prestazione della squadra e per come abbiamo gestito la gara, dominata per larghi tratti. Se oggi debbo trovare il cosiddetto pelo nell’uovo dico che forse dovevamo essere più cinici, specie nel primo tempo quando dovevamo chiudere la gara definitivamente e non lo abbiamo fatto. Il calcio poi è strano basta un episodio a volte per riaprire una gara e dopo l’esperienza di domenica scorsa (il 2 a 2 subito a tempo scaduto contro Setteville, ndr) non potevamo permettercelo in virtù di una grande prestazione offerta oggi dai ragazzi a cui vanno i miei complimenti”.

Il tabellino

Poggio Mirteto: Luciani V, Papi, Di Stefano, Pileri (60' Ciaccio), Rodolfi, Fabri, Galletti (70' Avenali), Paoloni, Marcelli (80' Del Vecchio), Mamarang (70' Lulli), Luciani M. (65' De Simone). A disp. Sechi, Varsalona, Colamedici, Ceccarelli. All. Domenici

Atletico Lodigiani: Piotti, De Angelis, Guidotti, Giannetti, Santos, Stornelli (46' Di Mascio), Pulzella (46' Barone), Polizzano, Cerbara, Schiffino (70' Morganti), Bokri (80' Caldaras). A disp. Gloriani, Accosta, Demofonti, Ferrara. All. Carlini

Arbitro: Arianna Forte di Albano Laziale

Marcatori: 4' Marcelli, 25' Paoloni, 85' e 90+3' Del Vecchio

Note: Espulso al 56' Barone (AL) per doppia ammonizione, ammoniti: Pileri, Galletti (PM), Polizzano, Morganti (AL)

Angoli 5-2, spettatori 250 circa