Amatrice infila il tris (0-3) al Poggio Mirteto e lo aggancia in classifica. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce 3-0 per Amatrice il derby di Promozione (girone B) con gli uomini di Vincenzo Angelone che espugnano il Comunale di Poggio Nativo battendo Poggio Mirteto agganciandoli a quota 11 in classifica dopo sei giornate.

Gara indirizzata già nel primo tempo con gli ospiti in vantaggio di due reti. Chiude la gara la rete al 60’ di Cavallari. Per Poggio Mirteto l’attenuante di essere scesa in campo in formazione rimaneggiata per gli infortuni soprattutto nel reparto offensivo.

Il primo tempo

La partita tra Poggio Mirteto e Amatrice comincia col pressing alto dei mirtensi, i quali si espongono subito alle ripartenze degli amatriciani. Primo squillo degli ospiti al 2’ su contropiede con il tiro dalla destra di Amadio ben respinto da Valerio Luciani in tuffo. Al 10’ sempre su situazione di contropiede arriva il vantaggio di Amatrice: Cavallari lancia sulla sinistra per Marco Pezzotti che è bravo ad accentrarsi e mettere in mezzo un pallone sul quale arriva puntuale la testa di Colangeli per l’1-0. Al 17’ gli ospiti colpiscono un palo con Pezzotti che calcia cercando di scavalcare Luciani ma è sfortunato nella conclusione. Alla mezz’ora incursione centrale di Masci per Poggio Mirteto con il laterale che calcia di punta cercando di sorprendere Andrea Pezzotti ma la palla si stampa sul palo. Sul ribaltamento Amatrice pericolosa con Colangeli che salta di testa ma colpisce la traversa. È il preludio al raddoppio che arriva due minuti dopo con il sinistro chirurgico di Pezzotti, uno dei migliori dei suoi, che sigla il 2-0. Prova la reazione Poggio Mirteto agli sgoccioli del primo tempo ma il tiro di Ciaccio viene deviato e non impensierisce il portiere.

La ripresa

Al 53’ il neoentrato Mirko Luciani imbuca per Ceccarelli che calcia due volte, la prima conclusione viene ribattuta mentre la seconda viene spedita a lato. Passano due minuti e Mirko Luciani ancora pericoloso con una conclusione sul primo palo ben respinta da Pezzotti. Al 60’ Amatrice chiude la gara: dopo una ripartenza ben gestita scambiano centralmente Colangeli e Cavallari con quest’ultimo servito di tacco in area che calcia e sigla il 3-0 definitivo. Al 72’ un destro di Cianetti esalta i riflessi di Luciani che alza la palla sopra la traversa. Gli ospiti gestiscono bene la gara e concedono poco. Tentativo di Nobili al 90’ che da fuori area spedisce alto. Nel recupero Pezzotti Marco impegna nuovamente Luciani alla parata in tuffo poco prima del triplice fischio finale che consegna i tre punti ad Amatrice.

Le dichiarazioni post gara

Alessandro Pieroncini, ds Asd Poggio Mirteto Calcio: «Partita in salita per noi già prima del fischio d’inizio. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare una delle squadre più attrezzate del campionato, avrei preferito però affrontarli con tutti gli effettivi. Le assenze soprattutto in attacco hanno pesato, ma non facciamo drammi. Siamo comunque lì, nelle prime posizioni della classifica e in linea con i nostri obiettivi. Per quanto riguarda la gara, dopo il loro vantaggio abbiamo preso un palo che poi si è trasformato in un’azione offensiva per Amatrice che ha portato i nostri avversari sul 2-0. Il calcio è anche questo, noi adesso ci rimettiamo a lavoro per preparare il match contro Passo Corese di domenica prossima sperando di superare questo momento complicato».

Vincenzo Angelone, allenatore Asd Amatrice: «Partita ben giocata dai ragazzi su un campo ostico che poteva nascondere insidie. Siamo passati presto in vantaggio e nel primo tempo abbiamo continuato a creare occasioni con i due legni colpiti e poi con il 2-0. Nella ripresa siamo stati bravi a controllare la gara senza concedere grosse occasioni da rete ai nostri avversari. Dobbiamo continuare così, la strada è ancora lunga ma l’atteggiamento di oggi mi è piaciuto».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Masci (46’ Luciani M.), Bonifazi, Mamarang, Calabresi, Surber, Galletti (64’ Marcelli), Nobili, Ceccarelli (57’ Salustri), Ciaccio, Morelli (85’ Thau). A disp. Giannini, Avenali, Leti, Fiori, Lulli. All. Domenici

Asd Amatrice: Pezzotti A., Santarelli, Nobile, Fiscaletti (72’ De Cesare), Cenfi, Difrancia (80’ Rojas), Pezzotti M., Pagliuca (65’ Cianetti), Colangeli (83’ Pirozzi), Cavallari, Amadio (70’ Mancini). A disp. Cingolani, Campagna, Ting, Pietrangeli. All. Angelone

Arbitro: Marco Tavassi di Tivoli

Marcatori: 10’ Colangeli, 35’ Pezzotti M., 60’ Cavallari

Note. Ammoniti: Masci, Calabresi, Galletti (P), Defrancia, Pagliuca (A). Angoli 6-3. Spettatori 100 circa