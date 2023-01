Una doppietta di Di Lorenzo regala al Vdp tre punti d'oro: Passo Corese ko 0-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Una Valle del Peschiera corsara espugna il Di Tommaso battendo 2-0 il Passo Corese grazie ad una doppietta di Di Lorenzo al termine di una gara dai due volti nella quattordicesima giornata del girone B del campionato di Promozione.

Primo tempo dove non succede praticamente niente. Secondo tempo dove succede, invece, di tutto. Passo Corese non riesce a muovere la classifica malgrado il cambio della guida tecnica in settimana. Valle del Peschiera conquista invece tre punti d’oro in chiave salvezza portandosi a 15 punti in classifica. Per gli uomini di Pezzotti oltre i due gol del bomber Di Lorenzo, anche un rigore sbagliato.

Il primo tempo

Primo tempo di studio giocato prettamente nelle due trequarti di campo con le squadre che non si fanno del male. Nessuna conclusione degna di nota nell’arco dei primi 45 minuti ma tanto agonismo, soprattutto a metà tempo con una mini rissa a centrocampo al termine della quale prendono il cartellino giallo Manfredi e Tunkara. Portieri praticamente inoperosi e difese che fanno buona guardia nei confronti dei rispettivi attacchi.

La ripresa

Inizia forte Passo Corese che dopo un minuto ha una doppia chance con il centravanti Amendola il quale non vede smarcato ala sua sinistra Pecchi e calcia a rete: il tiro viene ribattuto da un difensore ma la palla arriva comunque a Pecchi che calcia di collo destro e costringe Natali alla deviazione in angolo. Al 12’ della ripresa scontro fortuito tra Severoni e gli attaccanti dei padroni di casa: il difensore ospite ha la peggio e si procura una ferita lacero contusa alla testa ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Un minuto più tardi da un traversone dalla sinistra degli attaccanti del Valle del Peschiera doppio liscio in area di Colasanti e Novelli che sciupano una clamorosa palla gol. Al 14’ Colasanti ci prova dal limite dell’area ma il suo tiro finisce a lato. Cresce col passare dei minuti il Valle del Peschiera, che va al tiro con Della Penna e poi con Tunkara ma Serpietri fa buona guardia. Al 25’ provvidenziale uscita dell’estremo difensore coresino sull’incursione in area di Tunkara. Alla mezz’ora un’incursione in area di D’Aquilio viene fermata fallosamente da Palmarucci: per l’arbitro Wael Abu Ruqa non ci sono dubbi e assegna il calcio di rigore. Va sul dischetto Fasciolo che angola alla destra di Serpietri il quale intuisce e respinge, sulla ribattuta è lo stesso Fasciolo che batte ancora a rete e Manna salva sulla linea. All’80’ la svolta: Passo Corese in attacco perde con Melilli una sanguinosa palla che innesca la corsa del neo entrato Ousmane, il quale si fa tutto il campo con uno scatto palla al piede da centometrista servendo un assist al bacio a Di Lorenzo, il quale controlla e da due passi batte Serpietri. Vibranti le proteste dei padroni di casa i quali sul passaggio di Ousmane a Di Lorenzo reclamavano una posizione di offside. L’arbitro e il guardalinee convalidano la rete. All’85’ il raddoppio sempre su azione di contropiede orchestrata dal centravanti Colasanti il quale difende palla e poi serve in mezzo per l’accorrente Di Lorenzo che sigla il 2-0 firmando la doppietta personale. Ultima chance per Passo Corese a un minuto dal termine con Manfredi che calcia una punizione dal limite con la palla che finisce di un soffio sopra la traversa della porta difesa da Natali.

Le dichiarazioni post gara

Claudio Gerini, allenatore Asd Ss Passo Corese: «Un buon primo tempo da parte nostra nel quale ho apprezzato l’atteggiamento dei ragazzi che hanno lottato e giocato. Fino al loro calcio di rigore abbiamo tenuto bene il campo, poi siamo calati in un finale dove abbiamo pagato qualcosa a livello fisico. Ripartiamo con voglia e determinazione sperando di invertire quanto prima il trend negativo. Dobbiamo riuscire a livello di carattere a reagire davanti le difficoltà. La strada è ancora lunga, se lavoreremo con applicazione, grinta e determinazione sono certo che i risultati alla fine arriveranno».

Antonio Pezzotti, allenatore Adp Valle del Peschiera: «Partita complicata e difficile. Passo Corese ha messo la gara sull’agonismo e, dopo il rigore fallito, si poteva complicare ancora di più. Siamo stati bravi a superare quel momento e a far prevalere alla lunga l’aspetto fisico ed imporre il nostro gioco ordinato. Va bene così, ci prendiamo tre punti importanti con l’auspicio di continuare su questa strada».

Il tabellino

Asd Ss Passo Corese: Serpietri, Palmarucci (86’ Pecchi), Cipriani, Schenone, Manna, Terracina, Pecchi An. (65’ Melilli), Manfredi (90’ Parrella), Amendola, Loreti (85’ Jacquet), Mocerino. A disp. Tranquilli, Romagnoli, Tiberi, Baginka, Fratta. All. Gerini

Adp Valle del Peschiera: Natali, Colasanti M., Severoni M. (57’ Vannozzi), Tunkara, Severoni L., Fasciolo, D’Aquilio (90’ Simoncelli), Della Penna, Colasanti D., Novelli (61’ Ousmane), Di Lorenzo (88’ Carloni). A disp. Gentile, Sidiqi, Bangoura, Micaloni, De Gennaro. All. Pezzotti

Arbitro: Wael Abu Ruqa di Roma 2

Reti: 80’ e 85’ Di Lorenzo

Note: ammoniti: Manfredi, Schenone, Palmarucci, Mocerino, Serpietri, Romagnoli (PC), Colasanti, Severoni M., Severoni L. (VDP). Angoli: 3-3, spettatori 150 circa