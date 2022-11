Un autogol allo scadere condanna il Passo Corese e lancia il Poggio Mirteto: 0-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Tre punti pesantissimi quelli conquistati da Poggio Mirteto al Di Tommaso di Passo Corese. Il derby della settima giornata di Promozione (girone B) se lo aggiudicano i mirtensi all’ultimo respiro per 1-0.

A decidere una gara con poche occasioni da rete è uno sfortunato autogol dei coresini su un lancio lungo di Calabresi al 90+5’. Questa vittoria lancia i ragazzi di Domenici al secondo posto con 14 punti, a meno uno dalla capolista Settebagni. Passo Corese resta in fondo alla classifica con 4 punti.

Il primo tempo

Poggio Mirteto conquista dai primi minuti campo e sembra avere il pallino del gioco in mano ma negli ultimi metri non riesce a convertire il possesso palla in occasioni pericolose. Al 17’ cross basso dalla sinistra di Morelli per Mamarang che di sinistro prova a piazzare la palla ma la conclusione viene letta e bloccata da Serpietri. Ci provano ancora gli ospiti con Ciaccio e Nobili ma i loro tiri dalla distanza finiscono lontani dallo specchio della porta. Al 35’ Passo Corese va alla conclusione da fuori con Mandolini ma la palla termina sul fondo. Tre minuti più tardi Nobili mette in mezzo una punizione, Serpietri esce a vuoto ma viene graziato da Surber che di testa non inquadra la porta.

La ripresa

Il secondo tempo segue il copione della prima frazione: tanto possesso palla dei mirtensi ma le occasioni da rete scarseggiano. Il primo squillo della ripresa arriva al 75’: angolo battuto da Bonifazi sul quale va a colpire di testa Surber ma il difensore argentino manda alto. All’88’ espulso Nobili per proteste e Poggio Mirteto deve fare a meno del suo capitano per gli ultimi minuti di partita. Al 93’ pericolosi i mirtensi ancora sugli sviluppi di calcio d’angolo: dalla bandierina ancora al cross Bonifazi che mette un pallone sul secondo palo e Galletti colpisce di testa mandando la palla a un soffio dal palo alla destra di Serpietri. All’ultimo minuto di recupero punizione all’altezza della linea di metà campo battuta lunga da Calabresi alla ricerca della deviazione vincente che alla fine arriva: l'ultimo tocco dovrebbe essere quello del difensore coresino Scancella spizza di testa verso la propria porta e beffa così all’ultimo respiro il proprio portiere per l’1-0 che consegna i tre punti e il secondo posto a Poggio Mirteto.

Le dichiarazioni post gara

Pietro Antonio Vecchiotti, tecnico Asd Ss Passo Corese: «Partita che si commenta da sola, per ciò che si è visto in campo sarebbe dovuta andare diversamente. Siamo stati beffati sull’ultimo pallone della gara. Purtroppo in questo periodo va così. C’è dispiacere soprattutto per l’impegno dei ragazzi che si sono sacrificati molto in fase di non possesso. Siamo stati sfortunati, speriamo che questo periodo passi in fretta».

Antonio Domenici, tecnico Asd Poggio Mirteto Calcio: «Gara oggettivamente brutta, pochissime occasioni da rete da ambo le parti. Solo un episodio come quello dell’ultimo minuto poteva cambiare l’esito del match. Dobbiamo sicuramente fare di meglio in vista del prosieguo del campionato. Un pareggio sarebbe stato forse il risultato più giusto anche se a dirla tutta a livello di gioco e potenziali pericoli abbiamo fatto sicuramente meglio. Devo fare i complimenti a Passo Corese che in questo anno così complicato hanno dovuto rivoluzionare la squadra e nonostante tutto sono riusciti a metterci in difficoltà»:

Il tabellino

Asd Ss Passo Corese: Serpietri, Patras, Pecchi Al., Cipriani, Scancella, Fratta, Strazziere (90+5’ Mazurczyk), Manfredi, Sciommeri (90’ Mirt), Mandolini, Bamba (54’ Pecchi An., dal 90+5’ Scagnoli). A disp. Di Maulo, Romagnoli, Silvi, Tiberi. All. Vecchiotti

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Salustri (84’ Thau), Morelli (57’ Bonifazi), Mamarang, Calabresi, Surber, Galletti, Nobili, Marcelli (90+5’ Masci), Ciaccio (73’ Ceccarelli), Luciani M. (54’ Lulli). A disp. Rinalduzzi, Avenali, Giampasquale, Leti. All. Domenici

Arbitro: Davide Nicoterra di Aprilia

Marcatori: 90+5’ Scancella (autogol)

Note. Espulso Nobili all’88’ per proteste. Ammoniti: Strazzieri (PC), Calabresi, Galletti, Ciaccio, Ceccarelli (PM). Angoli 1-5. Spettatori 100 circa