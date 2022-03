Passo Corese fa tris nel derby e rafforza la vetta: Poggio Mirteto ko 3-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vince Passo Corese il big match del Leprignano valevole per la ventesima giornata del campionato di Promozione (girone B).

Il 3 a 0 finale nei confronti di Poggio Mirteto la dice lunga sull’andamento di un match nel quale gli ospiti hanno avuto difficoltà a costruire qualcosa di veramente pericoloso nei novanta minuti. Con la vittoria odierna Passo Corese sale a 43 punti e allunga a +8 in classifica sui mirtensi che restano a 35, scavalcati da Fiano Romano vittoriosa sull’Almas Roma, ora a 36 punti.

Il primo tempo

Nei primi minuti di gioco è Poggio Mirteto che prova a prendere campo e a fare la partita, senza però rendersi mai particolarmente pericoloso. I mirtensi arrivano alla conclusione con Mamarang al 20’ il cui tiro viene murato bene dalla difesa coresina. Ci prova poi Marcelli di testa con la palla che va alta di poco ma l’assistente sbandiera comunque un fuorigioco dell’attaccante mirtense. Passo Corese si fa viva al 33’ con un lancio di Mechelli che pesca Mocerini il quale prova ad anticipare Luciani in uscita ma il pallonetto del centravanti esce a lato. È il preludio al gol che arriva tre minuti più tardi: Proietti serve Italiano sulla sinistra con l’attaccante che lascia partire un diagonale che si infila sotto la traversa per l’1 a 0. Poggio Mirteto accusa il colpo e Passo Corese ci prova poco dopo con Palmarucci dalla distanza ma Luciani blocca sicuro. I mirtensi sul finale di tempo cercano una reazione affidandosi ai lanci su Marcelli e provando spesso ad innescare gli inserimenti di Loreti ma la difesa dei padroni di casa non si fa mai sorprendere.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con Ubertini che sfiora il raddoppio dopo pochi minuti ma il suo tiro dal limite si stampa sul palo alla destra di Luciani. Il 2 a 0 è solo rimandato al 59’, quando Italiano dopo un’azione insistita sulla sinistra da fuori area lascia partire un missile che si insacca sotto l’incrocio dei pali della porta ospite. Il doppio vantaggio galvanizza i padroni di casa e taglia le gambe agli ospiti che ci provano al 79’ con Mevoli che imbuca per Loreti il quale viene anticipato dalla pronta uscita di Somma. All’85’ Marcelli gira di testa un pallone per Mirko Luciani che anticipa i difensori coresini ma il suo tiro si spegne sul fondo. Passo Corese gestisce il doppio vantaggio e al 91’ Proietti dopo aver superato un difensore viene atterrato da Mamarang in area. L’arbitro Spagnoli non ha esitazioni e indica il dischetto. Dagli undici metri calcia Ubertini che angola alla sinistra di Luciani (in foto) e sigla il definitivo 3 a 0 per la festa dei padroni di casa.

Le dichiarazioni post gara

Fabrizio Benigni, allenatore Asd Ss Passo Corese: «Non potrei essere più soddisfatto dei miei ragazzi. Hanno giocato con personalità e convinzione nonostante le assenze importanti di Pecorari e Filippi. Loro sono partiti bene conquistando campo e schiacciandoci ma abbiamo tenuto alla grande e nel computo delle occasioni alla fine abbiamo decisamente meritato senza mai rischiare . Per quello che abbiamo creato non posso che essere felice. Proseguiamo il campionato con questo entusiasmo e questa convinzione, se giochiamo così i risultati ci daranno ragione».

Antonio Domenici, allenatore Asd Poggio Mirteto: «Siamo partiti bene e per la prima mezz’ora abbiamo tenuto il campo come meglio non si poteva. Il primo gol ci ha un po’ destabilizzati. Nonostante ciò abbiamo finito in crescendo il primo tempo. Nella ripresa abbiamo subito il 2 a 0 col gran gol di Italiano non appena avevo effettuato il doppio cambio. Dispiace non aver giocato come avremmo voluto e come avevamo preparato la gara. Malgrado questo è doveroso fare i complimenti ai nostri avversari che hanno sicuramente meritato. Si va avanti nel nostro percorso pensando già a domenica prossima».

Il tabellino

Asd Ss Passo Corese: Somma, Palmarucci, Mechelli (92’ D’Ippolito), Palma, Manna, Varsalona, Ubertini, Sinibaldi (75’ Barbetti), Mocerini (92’ Scagnoli), Proietti, Italiano (85’ De Palma). A disp. Pesci, Graf Von Treuberg, Alessandrini, Scancella, Thau. All. Benigni

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Masci, Loreti, Fiori, Gattarelli (89’ Polidori), Gasperini (8’ Cacchiani e al 56’ Mevoli), Mamarang, Avenali, Marcelli, Nobili (56’ Luciani M.), Bonifazi (89’ Siboldi). A disp. Murante, Marchesani, Galletti, Salustri. All. Domenici

Arbitro: Simone Spagnoli di Tivoli

Reti: 36’ e 59’ Italiano, 92’ Ubertini

Note. Ammoniti: Masci, Loreti, Mamarang, Mevoli (PM). Angoli 2-3. Spettatori 500 circa