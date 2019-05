I COMMENTI

Fabrizio Benigni, tecnico Passo Corese

Massimo Lucà, tecnico Maglianese

IL TABELLINO

Passo Corese

Maglianese

Arbitro

Note

RIETI - Nella sedicesima giornata di ritorno del campionato di Promozione va in scena al campo Amerigo Di Tommaso di Passo Corese l'ultimo derby della stagione tra due squadre reatine: i padroni di casa del Passo Corese sono già salvi mentre gli ospiti della Maglianese devono conquistare almeno un punto per cogliere lo stesso obiettivo. Alla fine è 0-0 con un pareggio che ambedue le formazioni accettano sportivamente in una giornata climaticamente difficile che per lunghi tratti ha offerto pioggia e vento.Bello l'ingresso in campo con i piccoli rappresentati della Scuola Calcio del Passo Corese e primo tentativo a rete dei padroni di casa con Italiano al 20' ma vigila Condur che blocca il pallone con sicurezza. Al 24' bella schiacciata di testa di Giovannangelo deviata in tuffo da Condur mentre la Maglianese ci prova al 25' con un tiro di Bonamici ed al 28' con un colpo di testa di Falco parati da Somma. Al 43' spunto di Marcheggiani con assist per Falco parato dal portiere avversario. Nella ripresa c'è maggiore equilibrio con un paio di occasioni per gli ospiti: al 34' con una rovesciata di Di Gennaro ed al 41' con una punizione di Lucà che lambisce la traversa.«Nel primo tempo abbiamo mostrato una costante superiorità ed avremmo meritato di più con almeno quattro occasioni da gol. Nella ripresa siamo un pò calati ma accettiamo il risultato in attesa di concludere domenica prossima una buona stagione».«Soddisfatti della salvezza raggiunta pur con qualche rammarico. Ci prepariamo alla gara conclusiva del campionato e poi si vedrà».: Somma, Varzalona, Scancella, Samà (19' st Gerli), Forti (39' st Delle Fave), Caprioli, Ubertini (35' st Ori), Filippi, Fiorentini, Giovannangelo (29' st Pomposelli), Italiano (1' st Mechelli). A disp. Vittori, Simonetti, De La Vallèe, Donati. All. Benigni: Condur, Bonamici, Ceccarelli, Scoccione, Falco, Williams, Castiglioni (31' st Magnerini), Ojeda (5' st Di Gennaro), Marcheggiani (5' st F.Giuliani), Lucà, Tronca (36' pt Lucivero). A disp. Gobbi, Francucci, L.Giuliani, Lahrach, Nustriani. All. Lucà: D'Anelli di Ciampino (Ceci di Frosinone e Pellegatta di Roma2): ammonito Italiano; angoli: 2-0