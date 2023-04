Cantalice non fa sconti: espugnato 0-3 il campo del Passo Corese. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Cantalice non fa sconti e al Di Tommaso di Passo Corese vince 3-0 contro la compagine di mister Gerini nella quart'ultima giornata del girone B di Promozione.

I padroni di casa sono in partita fino all’81’ quando da un’azione manovrata arriva il 2-0 ospite che di fatto chiude la gara. Per Passo Corese fermo all’ultimo posto con 17 punti, nelle restanti tre gare pur aggrappandosi alla matematica, saranno ognuna un’ultima spiaggia per poter evitare la retrocessione diretta. Cantalice sale a 44 punti al quinto posto.

Il primo tempo

Primo tempo avaro di emozioni con le squadre che si fronteggiano a centrocampo. Succede ben poco nei primi 45 minuti di gioco dove Passo Corese e Cantalice vanno spesso alla bandierina senza incidere. Due soli episodi degni di nota: al 10’ per i padroni di casa Ciro Mocerino pescato da una verticalizzazione si ritrova a tu per tu con Maloid ma il pallonetto tentato dall’attaccante coresino si perde sul fondo. Cantalice che non rischia più praticamente nulla, solo al 45’ inquadra lo specchio della porta avversaria con un tiro da fuori di Mostarda ben controllato dal giovanissimo portiere Tranquilli.

La ripresa

Al 10’ del secondo tempo punizione dalla sinistra per i padroni di casa calciata da Jacquet con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessuno riesca ad intervenire. Gli ospiti si fanno vivi al quarto d’ora con un tiro di Mattei che trova la deviazione in corner di Tranquilli. Al 63’ ospiti in vantaggio: sinistro velenoso di Mattei due metri entro l’area che trova la provvidenziale respinta di Tranquilli in tuffo, sul pallone si avventa il più lesto di tutti Chelebi che da due passi ribadisce in rete per l’1-0. Passo Corese reagisce al 65’ con una conclusione di Manfredi con la palla che va alta di poco. Ospiti pericolosi al 70’ con un tiro al volo di Chelebi ma la palla va alta di un soffio. Insiste Cantalice: Ortenzi manda a lato di poco al 77’. Grande chance per i padroni di casa un minuto più tardi: da un errato disimpegno del portiere Maloid la palla finisce sui piedi del neo entrato Melilli, il quale si trova a tu per tu con l’estremo difensore ospite che si fa perdonare parando sull’attaccante coresino e salvando il risultato. All’81’ gli ospiti ancora in gol dopo un assist al bacio del neo entrato Pezzotti che libera la corsa di Mattei il quale batte Tranquilli in uscita. All’89’ Cantalice ancora vicino al gol con De Dominicis il quale a tu per tu con Tranquilli si fa ipnotizzare dall’estremo difensore coresino che riesce a respingere. Al 90’ Passo Corese in avanti con Mocerino il quale calcia alto di un soffio dal limite. Al terzo minuto di recupero gli ospiti vanno ancora a segno con Pezzotti servito da Mattei che ricambia l’assist precedente per il 3-0 definitivo.

Le dichiarazioni

Claudio Gerini, allenatore Passo Corese: «Purtroppo siamo calati alla distanza e nel momento topico della partita siamo rimasti troppo sulle gambe non riuscendo a recuperare il risultato. Fino al loro vantaggio non avevamo concesso molto e poi anche dopo il loro 1 a 0 abbiamo avuto un buon quarto d’ora e la possibilità di pareggiare. Andiamo avanti cercando di dare il massimo e allenarci meglio che potremmo in vista delle ultime tre decisive gare. Dispiace per qualche occasione fallita che poteva rimetterci in gara».

Francesci Fabi, presidente Passo Corese: «Non siamo stati sufficientemente cattivi quando la gara si poteva ancora recuperare. Fin quando la matematica non ci condanna lotteremo e venderemo cara la pelle fino alla fine».

Simone Patacchiola, allenatore Cantalice: «Abbiamo giocato senza grandi pressioni e i ragazzi hanno fatto tutti egregiamente il loro dovere. Abbiamo onorato la gara così come faremo sempre in ogni partita che ci rimane fino alla fine».

Il tabellino

Asd Ss Passo Corese: Tranquilli, Fisiani, Jacquet, Schenone, Terracina, Palmarucci (80’ Rubbiani), Lecci (85’ Tiberi), Manfredi, Mocerino, Loreti (67’ Amura), Pecchi (55’ Melilli). A disp. Paganelli, Fratta, Strazzieri, Rinalduzzi, Mazurczyk. All. Gerini

Pol. D. Cantalice: Maloid, Massimi, Agnesi, Mostarda (84’ De Dominicis), Duina (46’ Matteucci), Rossi, Boncompagni (75’ Gunnella), Ortenzi, Paris (50’ Pezzotti), Mattei, Chelebi (75’ Santarelli). A disp. Giovannelli, Camilli, Polidori, Accardo. All. Patacchiola

Arbitro: Leonardo Rizzo di Ciampino

Reti: 63’ Chelebi, 81’ Mattei, 90+3’ Pezzotti

Note: ammoniti: Schenone, Mocerino, Palmarucci (PC), Mostarda, Duina (C); angoli 3-4, spettatori 100 circa