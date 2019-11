RIETI - Nella nona giornata di andata del campionato regionale di Promozione va in scena al centro sportivo Leprignano di Capena il derby tra Passo Corese e Cantalice con i padroni di casa che si aggiudicano l'incontro per 1-0 grazie al calcio di rigore realizzato da Manna in chiusura di primo tempo. Pochi minuti prima dell'inizio della gara si scatena un autentico nubifragio con pioggia torrenziale ma il terreno di gioco tiene benissimo e l'incontro inizia regolarmente.



Il Cantalice deve fare subito i conti con la sfortuna visto che nel giro di quindici minuti deve effettuare due sostituzioni per gli infortuni occorsi ad Accardo e Mostarda. Il gioco è veloce con azioni alterne sui due fronti ma le conclusioni a rete lasciano alquanto a desiderare: al 28' Proietti serve dalla fascia destra Ceccarelli la cui conclusione al volo termina alta e dopo due minuti ci prova per gli ospiti Njiki ma l'esito è lo stesso. Al 36' Italiano appoggia in area sulla testa di Varsalona ma il pallone supera la traversa ed al 38' ci prova con un tiro da fuori area Bengala ma è attento Somma che blocca la sfera. Al 42' c'è l'episodio che deciderà l'incontro: Bernardi è autore di un'incursione a tutto campo e lancia Italiano in area che, dopo un dribbling, viene agganciato ed è calcio di rigore. Va sul dischetto Manna e sigla il gol dell'1-0.

Ad inizio ripresa il Cantalice reagisce con più convinzione ed al 6' Camilli sfiora il pareggio con un tiro di potenza sul quale Somma effettua una decisiva deviazione in angolo e lo stesso Camilli ci riprova al 17' su assist di Njiki ma il portiere avversario non si lascia sorprendere. Al 35' il Cantalice resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Laureti conseguente alla seconda ammonizione e ne approfitta il Passo Corese che si rifà sotto con una bella girata di Diallo al 37' ed una staffilata di Italiano al 39'; lo stesso Italiano impegna Pezzotti al 42' con una punizione dal limite ma il risultato non cambia ed i coresini possono festeggiare la vittoria.

I COMMENTI

Fabrizio Benigni, tecnico Passo Corese

«Una vittoria importante per la classifica e per l'umore di tutto il gruppo ottenuta al termine di una gara non spettacolare ma sicuramente proficua. È per noi il terzo risultato utile consecutivo ed i progressi si vedono, anche se dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa e mantenere la giusta concentrazione».

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Fa rabbia perdere per un solo tiro in porta, oltretutto su rigore. Ci siamo presentati già con una formazione rimaneggiata e nel giro di quindici minuti abbiamo subìto altri due infortuni. Questo comunque non dev'essere un alibi, visto che il tempo per recuperare lo avevamo: ora pensiamo alla prossima partita».

IL TABELLINO

Passo Corese: Somma, Forti, Varsalona, Caprioli, Manna, Melone, Proietti (28' st Ubertini), Filippi, Bernardi, Ceccarelli (15' st Diallo), Italiano (45' st Rulli). A disp. Vittori, L. D'Ippolito, Panta, Magrini, Salerno, Donati. All. Fabrizio Benigni

Cantalice: Pezzotti, Laureti, Fusacchia (16' st D'Ippolito), Bengala, Panitti, Mostarda (15' pt Njiki), Agostini (16' st Alessandrini), Santarelli, Camilli, Maccioni, Accardo (10' pt Rossi). A disp. Miriello, E. D'Ippolito, Di Carlo, Ferretti. All. Simone Patacchiola

Arbitro: Symonets di Tivoli (Di Giacomo di Tivoli e D'Andrea di Viterbo)

Rete: 42' pt Manna (rigore)

Note: espulso 35' st Laureti per doppia ammonizione; ammoniti Laureti, Bengala; angoli: 2-6

