Il Fc Rieti ritrova tre calciatori locali: Leonardo Severoni, Valerio Di Marco e Daniele Duina. Foto

RIETI - È sempre più reatino il Fc Rieti targato Fabrizio Ferazzoli, che oggi 4 agosto, ufficializza altri tre calciatori nati alle pendici del Terminillo: Leonardo Severoni, Valerio Di Marco e Daniele Duina.

Tutti e tre decisivi lo scorso anno nelle rispettive società d'appartenenza (Severoni col Valle del Peschiera, Duina e Di Marco a Cantalice), hanno trovato il modo di tornare 'a casa' ossia, laddove erano cresciuti calciisticamente negli anni addiietro dalla scuola calcio al settore giovanile.

I profili

Leonardo Severoni è un centrocampista, classe '96, che dopo aver svolto tutta la trafila giovanile con la maglia del Fc Rieti, ha trovato fortune calcistiche lontano da casa. In Eccellenza con le maglie di Capistrello, Paterno, Tolentino (anche in D) e Servigliano, in Promozione con Maceratese, Bf Sport e Valle del Peschiera, con la quale lo scorso 14 maggio ha ottenuto la salvezza vincendo nettamente il playout proprio contro i BF.

Per la prima volta indosserà la maglia della prima squadra del Fc Rieti 1936, col quale in passato non era andato oltre la Juniores. «Sarà emozionante poter difendere i colori amarantoceleste dinanzi ai miei concittadini - dichiara Severoni - e in uno stadio carismatico come il 'Manlio Scopigno'.

Con la società è stato un colpo di fulmine, c'è stima reciproca ma ora starà a me convincere il tecnico e ritagliarmi lo spazio necessario per poter dare un contributo sostanziale».

Valerio Di Marco è un calciatore reatino, classe 2004, che può ricoprire più ruolo in zona d'attacco. Cresciuto nelle giovanili del Fc Rieti, lo scorso anno si è ritagliato spazio e fiducia nella Bf Sport in Promozione e le premesse per proseguire il suo percorso di crescita agli ordini di Fabrizio Ferazzoli ci sono tutte, essendo peraltro un giocatore in quota under. «Sono molto felice di poter difendere i colori della mia città e di tornare nella società con cui ho mosso i primi passi da calciatore. Spero di ripagare la fiducia che la società e soprattutto giocare allo stadio sarà molto stimolante».

Daniele Duina è un calciatore reatino, classe 2004, difensore centrale che lo scorso anno a Cantalice in Promozione ha giocato con assiduità dimostrando di poter reggere l'urto con la categoria. Cresciuto nel settore giovanile del Fc Rieti, torna in amarantoceleste e sarà a disposizione di Ferazzoli tra il gruppo dei calciatori in quota under. «Grandissima emozione tornare a giocare per la squadra della città dove sono nato e dove sono cresciuto calcisticamente. E per un ragazzo della mia età, pensare allo stadio, pensare alle emozioni che può darti indossare quella maglia, è qualcosa che auguro a chiunque».