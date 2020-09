Rieti, gol pesanti con dedica per Colangeli e Manna, la rete di Luciani non mitiga l'amarezza: i giocatori di Promozione

RIETI - Dopo quasi sette mesi di stop il campionato di Promozione torna a emozionare. Due vittorie e una sconfitta tra le reatine nella prima giornata. Partono bene Amatrice e Passo Corese mentre va ko la neopromossa Poggio Mirteto.

Amatrice-Futbol Montesacro 1-0

Tra le mura del Tilesi buona la prima dell’Amatrice: i rossoblù vincono per 1-0 sui romani del Futbol Montesacro, in gol il solito Simone Colangeli. Le parole dell’esterno d’attacco: «Grande prestazione da parte di tutta la squadra, abbiamo fatto veramente bene anche quando siamo rimasti in dieci dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo a causa di un doppio giallo parso davvero eccessivo. Nonostante l’inferiorità numerica non abbiamo comunque mai rischiato nulla. Siamo un grande gruppo, sia come persone sia come giocatori e quest’anno vogliamo dire la nostra. Dedico il gol a tutti i nostri tifosi amatriciani che purtroppo non hanno potuto assistere alla partita».

Passo Corese-Grifone Gialloverde 1-0

La gara in casa porta i tre punti anche al Passo Corese: al Leprignano i coresini fanno 1-0 al Grifone Gialloverde, la novità del girone. Il difensore centrale Francesco Manna regala ai suoi i tre punti: «Siamo felici in primis per il ritorno in campo dopo così tanto tempo e poi per la vittoria. Abbiamo approcciato bene la partita esprimendo un bel gioco sin dall’inizio, rischiando poco o nulla. Il risultato è bugiardo perché abbiamo avuto moltissime occasioni colpendo complessivamente tre legni. Dobbiamo continuare su questa strada concretizzando di più le occasioni che si presentano in partita. Un ringraziamento e una dedica speciale al professor Mirco Sestili e ai compagni che sono andati in tribuna contribuendo anche loro alla vittoria odierna».

Torre Angela-Poggio Mirteto 2-1

La neopromossa domina ma due disattenzioni costano caro alla formazione sabina: col Torre Angela termina 2-1. Un gol per tempo dei romani mentre per i sabini solo Mirko Luciani riesce a mettere la firma: «Dispiace per essere andati subito in svantaggio complicandoci la partita, poi la reazione è stata buona. Abbiamo tenuto il pallino del gioco soprattutto nel secondo tempo in cui abbiamo creato delle buone palle gol che andavano sfruttate sicuramente meglio. Rimane tanto amaro in bocca perché non meritavamo assolutamente la sconfitta per quello che abbiamo fatto vedere. Volevamo la vittoria, abbiamo fatto il massimo per portarla a casa ma purtroppo il calcio e il buon gioco non premiano sempre, dispiace ancor di più perché non abbiamo subito praticamente nulla e siamo tornati a casa con una sconfitta .Ora testa alla prossima dove dobbiamo fare punti».

Altri risultati

Fidene-Settebagni 1-0

Guidonia-Fiano Romano 1-2

Castrum Monterotondo-Nomentum 0-3

Bf Sport-Zena Montecelio rinviata

Sporting Montesacro-Amatrice rinviata

Classifica

Nomentum, Fiano Romano, Torre Angela, Amatrice, Passo Corese e Fidene 3

Bf Sport*, Cantalice*, Sporting Montesacro*, Zena Montecelio*, Guidonia, Poggio Mirteto, Futbol Montesacro, Grifone Gialloverde, Settebagni e Castrum Monterotondo 0

*una gara in meno







