Delusione Fc Rieti, Ferazzoli: «Amarezza per come è arrivato il pareggio, ma la prestazione c'è stata»

RIETI - C'è un pizzico di amarezza, nel post-gara di Setteville-Rieti, perché nonostante le difficoltà del caso in un campo che non esalta le doti tecniche di diversi giocatotri amarantoceleste, il pareggio va stretto alla truppa di Fabrizio Ferazzoli, che paga a caro prezzo un erroraccio difensivo costato il rigore decisivo.

«In questo momento c’è un pizzico di amarezza per come è scaturito il pareggio - ammette Fabrizio Ferazzoli al termine della gara -, ma in questo momento ho detto ai ragazzi che bisogna mantenere la calma e stare tranquilli perché la prestazione non è mancata ed è stata anche importante. Sapevamo che in un campo del genere non sarebbe stato facile portare via i tre e le difficoltà sono state evidenti. Prendiamoci questo punto e continuiamo a lavorare per arrivare in fondo con la consapevolezza di quanto valiamo».

Domenica la squadra reatina tornerà allo Scopigno (ore 15) per affrontare l'Athletic Soccer Academy, puntando con decisione a una vittoria fondamentale per non sperperare il “tesoretto” delle due gare in meno rispetto al Monterotondo 1935 che attualmente è ancora in testa al girone B.