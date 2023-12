Fc Rieti corsaro a Velletri: 2-5 e vetta confermata. Battisti: «Bravi a rendere tutto più facile»

RIETI - Il Fc Rieti non conosce ostacoli e trova un altro prezioso successo: a Velletri battuta la Vjs per 5-2 e vetta salda del girone B di Promozione. In gol cinque giocatori: Politanò, Tramontano, Pezzotti, Cavallari e Sandu.

«Bravi noi a rendere tutto facile - afferma il tecnico Raffaele Battisti - dopo un primo tempo sicuramente combattuto e una ripresa più agevole dove abbiamo rischiato davvero zero. Sul 5-1 ci siamo rilassati ed è arrivato il loro secondo gol ma va bene ugualmente. Ora pensiamo a domenica prossima quando arriverà Settebagni»