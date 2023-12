Il Fc Rieti inarrestabile infila il poker e allunga in vetta: Tor Lupara ko 0-4. Battisti: «Bravi, gara ben interpretata»

RIETI - Il Fc Rieti non si ferma più e centra il quarto successo consecutivo andando a vincere anche sul campo del Tor Lupara nella quindicesima giornata del girone B di Promozione. Il 4-0 in scioltezza sul campo dei romani vale l’allungo in testa alla classifica: Rieti sale a 35 punti lasciandosi alle spalle il Monterotondo 1936 a 28 (che oggi riposa). Gara che si fa in discesa per gli amarantocelesti sul finale di primo tempo, quando trovano due volte la via della rete e Tor Lupara resta in inferiorità numerica.

Il primo tempo

Al 10’ primo vero e proprio squillo di Rieti con la serpentina di Parente che si libera per la conclusione dal limite ma il suo mancino sfiora il secondo palo e termina sul fondo. Ci prova poi Tramontano in un paio di occasioni, ma calcia prima alto e poi a lato della porta difesa da Serra. Al 14’ è Sandu a provarci con la conclusione da fuori che termina sopra la traversa. Il Tor Lupara spaventa al 26’ con la conclusione al volo di Sturiale da fuori area che si stampa sulla traversa. I romani con fiducia ci provano anche al 30’ con il sinistro da fuori di D’Alessandro che Cingolani controlla e lascia scorrere sul fondo. Rieti si rifà vedere nell’area del Tor Lupara al 38’ con la punizione battuta in mezzo da Sandu per Adiku Adiku che non riesce a deviare verso la porta. Al 40’ Rieti sblocca la gara con l’azione insistita di Parente e Tramontano, con quest’ultimo che riceve palla in area, la difende e riesce a mettere in rete per l’1-0 amarantoceleste. Gara in salita per Tor Lupara: sul finale di tempo viene espulso Di Rocco che reagisce a un fallo subito e viene spedito anzitempo negli spogliatoi dal direttore di gara Perna. Al secondo minuto di recupero arriva il raddoppio di Rieti con la girata in area di Sandu che si infila all’angolino per il 2-0 poco prima dell’intervallo.

La ripresa

Girandola dei cambi per Rieti con il neo-entrato Pezzotti si rende subito pericoloso con il dribbling e il tiro di destro che impegna Serra alla respinta.

Al 50’ Nobile salva sul tentativo ravvicinato di Nastasi che sorprende la retroguardia reatina ma vede il suo tentativo a botta sicura respinto in angolo. La punizione di Sturiale al 55’ è facile preda di Cingolani. Al 58’ tris del Fc Rieti: lancio lungo di Severoni e aggancio splendido di Parente che supera il portiere e deposita in rete il 3-0. Calcio di rigore al 70’ per il Fc Rieti dopo un fallo di mano in area del Tor Lupara: dal dischetto va Romani che incrocia e sigla il 4-0 per gli amarantocelesti. Sfiora nel finale il quinto gol Rieti al 75’ con Adiko Adiko che da due passi non riesce a centrare lo specchio della porta da situazione di corner e poi al 77’ con la conclusione di Romani ribattuta sulla linea.

Le dichiarazioni post-gara

Raffaele Battisti, allenatore Fc Rieti; «Era importante vincere senza troppi fronzoli, perché la settimana è stata complicata da gestire visti i tanti malanni di stagione. I ragazzi sono stati bravi a stringere i denti e a interpretare bene l’impegno, grazie anche al supporto di chi non ha giocato con maggior frequenza, ma che si è fatto trovare pronto alla prima chiamata. Bravi tutti, ora testa alla partita infrasettimanale per regalarci un Natale sereno»

Il tabellino

Tor Lupara: Serra (63’ Cannella), Di Luca, Scalesciani, Mingarelli, Chivu, Oxa, Di Rocco, Sturiale, Nastasi, D’Alessandro (80’ Favetti), Minniti (70’ Cirilli). All. Bernardini

Fc Rieti: Cingolani, Zanette, Nobile, Ferazzoli (46’ Severoni), Adiko Adiko, Politanò, Parente (66’ Laurenti), Lommi (54’ Fiorucci), Tramontano (46’ Romani), Sandu (46’ Pezzotti), Bianchetti. A disp. Roversi, Peschiaroli, Zilianti. All. Pezzotti

Arbitro: Leonardo Perna di Aprilia

Marcatori: 40’ Tramontano, 45+2’ Sandu, 58’ Parente, 70’ Romani

Note: espulso al 45’ Di Rocco (T); angoli 2-3