Fc Rieti, battere Tor Lupara per allungare in vetta. Battisti: «Approcciarla nel modo giusto»

RIETI - Obiettivo: allungare in vetta. Il Fc Rieti, non al meglio a causa di una settimana travagliata per un virus intestinale che ha colpito alcuni giocatori, tenta di espugnare il campo del Tor Lupara per portare a 7 il vantaggio sul Monterotondo 1935 che osserva il turno di riposo, conquistando l'undicesimo successo stagionale che dà la certezza del titolo di campione d’inverno e prepararsi al meglio al derby di mercoledì col Valle del Peschiera, ultimo impegno del 2023.

Assente lo squalificato Cavallari, in attacco è in forte dubbio la presenza di Pezzotti, sulla mediana Severoni non è al meglio e tra i pali Cingolani ha ripreso solo venerdì ad allenarsi: tutti e tre colpiti da un virus intestinale che già domenica scorsa aveva coinvolto Peschiaroli e Fiorucci.

La situazione, a poche ore dal match, sembra sulla via della normalizzazione, ma chiaramente lo stato fisico della squadra non è dei migliori.

«Abbiamo trascorso una settimana non proprio agevole dal punto di vista atletico - dice il tecnico Raffaele Battisti - ma pian piano stiamo recuperando tutti. Sarà importante approcciare alla gara nella maniera giusta evitando di pensare a una partita semplice: sarebbe un errore gravissimo».