Tramontano-gol e il Rieti torna in vetta: 1-0 alla Sanpolese. A fine gara rissa in campo, intervengono le forze dell'ordine

RIETI - Nonostante un finale di partita caratterizzato da un parapiglia a ridosso del tunnel che riporta i calciatori negli spogliatoi, sotto gli occhi della terna arbitrale che con ogni probabilità referterà quanto visto, il Rieti batte la Sanpolese 1-0 grazie al gol di Gabriele Tramontano al 10' del primo tempo e, approfittando del mezzo passo falso del Monterotondo a Fiano Romano (0-0), opera il controsorpasso agli eretini proprio alla vigilia dello scontro diretto in programma tra sette giorni al 'Fausto Cecconi'.

La partita

Dinanzi a più di mille spettatori 'colorati' dai palloncini amarantocelesti distribuiti dalla società all'ingresso, il Rieti parte subito forte e al 10' è già avanti: Tramontano rincorre un pallone che nove volte su dieci viene 'battezzata' impossibile, di destro calcia verso la porta nonostante fosse a un passo dalla linea di fondo campo e Galantini si fa sorprendere respingendo la sfera dentro la propria porta.

Un gol che sblocca le ostilità e che vede il Rieti dominare la scena in lungo e in largo, seppur sciupando almeno un paio di occasioni nitide a due passi dalla porta avversaria.

Si va negli spogliatoi con il punteggio di 1-0 e la convinzione che nella ripresa la squadra reatina potesse arrotondare il risultato. E invece i secondi 45' sono la brutta copia dei primi, il Rieti fa fatica soffrendo oltremodo il terreno di gioco, la Sanpolese di rimessa crea qualche grattacapo alla retroguardia amarantoceleste e al 21' trova anche il gol del pari con Di Corpo, annullato però dall'arbitro per fuorigioco.

Nel finale il Rieti manca il colpo del ko, la Sanpolese resta in dieci per l'espulsione di Boninsegna (doppia ammonizione) e dopo 5' di recupero l'arbitro decreta la fine. Una fine caratterizzato, come detto, da una rissa generale che ha coinvolto diversi giocatori e altrettanti dirigenti, sedata a fatica dagli stessi al punto da dover far intervenire le forze dell'ordine. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri e una della Polizia di Stato per cercare di ricostruire quanto accaduto e accertarsi dei fatti. Ora si aspettano le decisioni del giudice sportivo.



Il tabellino

Rieti-Sanpolese 1-0 (p.t. 1-0)

Rieti: Roversi, Peschiaroli, Nobile (41'st Cardini), Severoni, Zanette, Politanò, Fiorucci (45'st Laurenti), Lommi, Tramontano, Pezzotti S. (32'st Ferazzoli D.), Parente (13'st Gannecchini). A disp.: Pezzotti A., Adiko, Cenciarelli, Cavallari, Romani. All.: Ferazzoli F.

Sanpolese: Galantini, Alfonsetti, Festa (10'st Zucchelli), Lipperi (22'st Stortini), Mattia, Boninsegna, Caprioli, Berardi, Di Corpo, Federico (10'st Fanni), Falcioni (32'st Cirillo). A disp.: Pollione, Rossi, Falcinelli, De Paola, Alberghini. All.: Pontani.

Arbitro: Cardarelli di Roma 2 (Rienzi-Falasconi).

Marcatori: 10'pt Tramontano.

Note: spettatori 1200 circa, Al 40'st espulso Boninsegna (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Tramontano, Cardini (R), Di Corpo, Fanni (S). Angoli: 7-2. Recupero: 2'pt, 5'st.