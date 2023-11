Il Fc Rieti si ferma a Riano: 1-0. Prima sconfitta stagionale, ma il primato del girone B resiste

RIETI - S'interrompe a Riano, la lunga striscia di risultati utili del Rieti capolista (6 vittorie e un pareggio), che sul sintetico del 'Nicola Urbani' perde 1-0 contro la formazione tiberina subendo il ritorno di fiamma di Fiano Romano (5-0 all'Atletico Lodigiani) e Monterotondo (2-1 in rimonta al Setteville), ma conservando un punto di vantaggio su entrambe e una partita in meno.

A decidere la sfida è stato il gol di Pellegrino al 16' della ripresa, arrivato al termine di un primo tempo equilibrato chiuso a reti bianche, nel corso del quale però, la formazione di Raffaele Battisti aveva creato situazioni interessanti per poter passare in vantaggio. Dopo aver subìto la rete decisiva, la squadra di Raffaele Battisti ha avuto un paio di palle-gol per provare a pareggiarla, ma stavolta la mira dei calciatori reatini non è delle migliori e il Riano ne ha approfittato compiendo un importante balzo in avanti in classifica.

Il tabellino

Riano-Rieti 1-0 (p.t. 0-0)

Riano: Somma, Greggi, Vinasi, Marconi, Papa, Passeri, Karam (30’st Marziali), Pecorari (35’st Alessandrini) , Pangallozzi (48’st Manna), Palma (8’st Palmerini), Pellegrini 46’st Schenone). A disp.: Salerno, Pastore, Iannotta, Di Fruscia. All. Benigni

Fc Rieti: Cingolani, Peschiaroli, Casciani, Ferazzoli, Adiko (30’pt Cardini), Severoni, Nobile (29’pt Bianchetti), Lommi (22’st Parente), Tramontano (10’st Romano), Cavallari (11’st Sandu), Fiorucci. A disp.: Roversi, Politanó, Bianchetti, Zilianti, Cenciarelli. All. Battisti

Arbitro: Medori di Roma

Marcatore: 16’st Pellegrini

Note: Ammoniti: Pecorari, Cardini, Peschiaroli, Schenone. Angoli 6-4 per il Rieti.

Rec pt 3’, st 6’. Spettatori circa 300