Pari tra Fc Rieti e Real San Basilio (1-1): Pezzotti illude, Ceccarini salva i romani. Foto. Ora il Monterotondo è a -2

RIETI - Si interrompe a tre vittorie consecutive l'all-in di gennaio del Fc Rieti, che stavolta al “Gudini” non va oltre il pari contro un robusto Real San Basilio, la squadra più in forma del momento, che allunga a nove i risultati utili ottenuti negli ultimi due mesi di campionato.

Finisce 1-1 tra amarantoceleste e capitolini, al termine di una partita combattuta sotto ogni aspetto che costringe ora gli amarantoceleste a guardarsi le spalle dal Monterotondo 1935 che battendo 6-0 il Tor Lupara a domicilio, si porta a -2 dal Rieti capolista, che tra sette giorni dovrà necessariamente battere il Vivace Grottaferrata per non rischiare di subìre il sorpasso.

La partita

Dopo un primo tempo a senso unico, nel corso del quale il Rieti ha sprecato malamente almeno tre palle-gol con Cavallari, Pezzotti e Tramontano, nella ripresa la gara decolla definitivamente e al 66', su una distrazione difensiva del Real San Basilio, la palla del vantaggio capita sui piedi di Simone Pezzotti che a porta praticamente sguarnita deposita in rete per il momentaneo 1-0.

Il Rieti domina la scena, gli avversari ci provano con generosità ma in modo confusionario, fino all'85' quando dagli sviluppi di un corner, il terzo tempo di Ceccarini in area di rigore sorprende tutti e ristabilisce la parità con un bel colpo di testa sul primo palo (1-1). Nel finale rosso allo stesso Ceccarini per doppia ammonizione, un episodio dubbio in area capitolina che l'arbitro giudica regolare e dopo 5' di recupero arriva il triplice fischio.

Il tabellino

Rieti-Real San Basilio 1-1 (p.t. 0-0)

Fc Rieti (4-3-3): Roversi; Peschiaroli, Zanette (30'st Adiko), Politanò, Nobile; Fiorucci, Severoni, Lommi (45'st Parente); Pezzotti (30'st Monteforte), Tramontano, Cavallari (15'st Romani). A disp.: Pezzotti A., Fabri, Ferazzoli, Bianchetti, Zilianti. All.: Battisti.

Real San Basilio (4-3-3): Paganucci; Panattoni (32'st Ferrante), Delle Monache, Panariello, Cerbara; Ceccarini, Mariani, Schiffino; Felli, Borrelli (45'st Valentini), Tucci. A disp.: Tomassi, Baroni, Di Gennaro, Cericola, Tiberi, Nicoletti, Attini. All.: Torrice.

Arbitro: Farina di Ostia Lido (Gookooluk-Psslizzin).

Marcatori: 21' st Pezzotti S., 40' st Ceccarini.

Note: spettatori 500 circa. Al 29' st espulso Cericola (RSB) dalla panchina per proteste. Al 48' st espulso Ceccarini (RSB) per doppia ammonizione. Ammoniti: Peschiaroli, Severoni, Zanette, Adiko (R), Delle Monache, Panariello, Valentini (RSB). Angoli: 4-3. Recupero: 1'st. 5'st.