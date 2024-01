Il Fc Rieti supera 2-1 al Poggio Mirteto. Apre Marcelli, poi Cavallari e un autogol per il successo. Foto

RIETI - Il Fc Rieti inaugura il 2024 con un successo. Al “Gudini” finisce 2-1 contro un Poggio Mirteto mai domo.

Mirtensi in vantaggio al 17’ grazie a Marcelli che beffa Roversi toccando la palla quel poco che basta per deviarla in rete. Nella ripresa il tecnico Raffaele Battisti cambia volto alla squadra, toglie Monteforte e Ferazzoli e dà spazio a Cavallari e Cardini recuperando spinta sul fronte destro. Al 18’ gli sforzi amarantocelesti vengono ripagati: cross di Bianchetti, proprio Cavallari si coordina a centro area e di destro spiazza Luciani (1-1). Il forcing offensivo del Rieti è costante, ma al 32’ l’arbitro espelle Cardini per proteste. Nonostante l’inferiorità numerica, però, al 35’ arriva il gol partita: Tramontano sulla destra guadagna metri, mette il pallone in area dove Colamedici nell’intento di mandare via il pallone, lo spedisce nella porta sbagliata (2-1). È il gol che decide la partita e consente al Rieti, dopo 6’ di recupero, di restare saldamente in vetta alla classifica a +4 dal Monterotondo 1935 che aveva battuto il Riano 0-2.

Il tabellino

Fc Rieti (3-4-3): Roversi; Adiko, Politanò, Lommi; Bianchetti (45’st Fabri), Fiorucci, Ferazzoli (1’st Cavallari), Nobile; Monteforte (1’st Cardini), Tramontano, Pezzotti S.

A disp.: Pezzotti A., Zilianti, Cenciarelli, Parente, Romani. All.: Battisti.

Poggio Mirteto (4-4-1-1): Luciani; Papi, Colamedici (42’st Marcheggiani), Galletti, Ciaccio (6’st Gentili); Than (36’st De Angelis), Pileri, Rodolfi; Paoloni; Marcelli. A disp.: Sanesi, Mancinelli, Petroni, Manfredi, Colangeli, Luciani. All.: Chini.

Arbitro: Cavasso di Aprilia (Di Carlantonio-Guglielmo).

Marcatori: 17’ pt Marcelli, 18’ st Cavallari, 35’ st Colamedici (aut.).

Note: al 32’ st espulso Cardini (RI) per proteste. Ammoniti: Colamedici, Marcelli, Paoloni (P).