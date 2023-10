Il Fc Rieti vince, ma non convince Ferazzoli: «Certe partite vanno chiuse, dobbiamo migliorare». Foto

RIETI - Il Rieti ritrova la vittoria e soprattutto la vetta della classifica del girone B, seppur in coabitazione con Fiano Romano (0-0 col Cantalice) e Poggio Mirteto (0-0 con Monterotondo 1935), ma la disamina post-gara di Fabrizio Ferazzoli è severa: bene il risultato, meno il gioco.

«Probabilmente - dice a fine gara - delle quattro gare giocate fin qui, questa è quella in cui abbiamo evidenziato delle involuzioni. Ma voglio dare delle attenuanti ai ragazzi perché si giocava dinanzi a una cornice di pubblico importante, con risultati delle avversarie già acquisiti e con la consapevolezza che vincendo avremmo riconquistato la vetta della classifica. Complessivamente però, il predominio territoriale è stato evidente, ma in questi frangenti serve chiuderle prima certe partite perché squadre come la Vivace Grottaferrata ti concedono poco il fianco e provano a farti giocare male».