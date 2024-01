Poggio Mirteto riacciuffa il Cantalice nel finale: 1-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Poggio Mirteto riacciuffa nel finale il Cantalice nella gara valevole per la prima giornata di ritorno del girone B di Promozione. Al Valletonda passano gli ospiti al 61’ con un colpo di testa di Matteo Mostarda, ma a rispondere è Mirko Luciani che pareggia nel finale sempre di testa. Cantalice sale a 30 punti, Poggio Mirteto a 22.

Il primo tempo

Nei primi minuti le due squadre si studiano, giocando soprattutto a centrocampo. Il primo squillo è dei mirtensi al 15’ con il bel tiro da fuori di Varriale che vede il suo tentativo respinto in angolo da un prodigioso intervento di Giovannelli in tuffo. Grande azione di Cantalice al 20’ con Accardo che se ne va sulla destra, prova a servire Tiengo a centro area pronto a battere a rete con la porta sguarnita ma il tentativo degli ospiti viene vanificato da un grandissimo intervento di Galletti. Al 25’ conclusione dalla distanza di Pileri che prova a sorprendere Giovannelli al volo ma il pallone termina a lato. Al 32’ sinistro centrale di Ortenzi da fuori area.

Crescono i padroni di casa che chiudono la prima frazione in attacco: al 40’ tiro largo di Varriale da buona posizione. Un minuto più tardi filtrante di Pileri che pesca Marcelli il quale a tu per tu con Giovannelli spiazza il portiere ospite ma il pallone sfiora il palo e va sul fondo. Al 45’ altra chance per i mirtensi, pericolosi di testa su calcio d’angolo con Colamedici ma anche in questa circostanza la palla va a lato di poco.

La ripresa

Inizio di secondo tempo deciso di Poggio Mirteto che ci prova da fuori con Pileri e Galletti senza successo. Al 53’ bella conclusione di Mirko Luciani che centra in pieno la traversa dal limite. Cantalice si riorganizza e comincia a creare pericoli alla difesa mirtense, soprattutto su palla inattiva: al 54’ angolo di Accardo che pesca sul secondo palo Agnesi il quale calcia a botta sicura trovando sulla sua strada un grande riflesso di Valerio Luciani. L’estremo difensore mirtense sarà protagonista anche al 60’ quando respinge una conclusione ravvicinata di Tiengo, servito in profondità. Sull’azione seguente arriva la rete che sblocca la gara: cross dalla destra di Accardo per la testa di Matteo Mostarda che spizza il pallone mandandolo all’angolino per l’1-0 Cantalice. Al 65’ ancora decisivo Luciani su una conclusione in area di Santarelli, respinta nuovamente in angolo da un super-riflesso del portiere mirtense. Al 77’ Accardo esce dal campo dolorante per un problema al ginocchio che preoccupa squadra e compagni: sarà necessario l’intervento del 118 a fine gara. Poggio Mirteto prova a colpire nel finale: punizione all’81’ di Mirko Luciani che costringe Giovannelli alla respinta. All’87’ su palla inattiva arriva il pareggio dei mirtensi: punizione di Paoloni dalla sinistra battuta a centro area, nella mischia è Mirko Luciani a trovare la deviazione vincente di testa che batte la retroguardia ospite e firma l’1-1. Negli ultimi minuti nervosismo e tensione tra le due squadre, a farne le spese è Manfredi, espulso dopo il triplice fischio del direttore di gara per proteste.

Le dichiarazioni post-gara

Alessandro Pieroncini, ds Poggio Mirteto: «Un pareggio che ci fa muovere nuovamente la classifica. C’è rammarico per le tante occasioni non sfruttare soprattutto sul finale di primo tempo. Nella ripresa abbiamo approcciato bene rendendoci pericolosi, poi un black-out di dieci minuti ci ha portato a subire l’1-0. Abbiamo concesso parecchio anche sulle palle inattive. Positiva la reazione dei ragazzi che hanno voluto a tutti i costi trovare il gol del pareggio. Proseguiamo sul nostro percorso»

Simone Patacchiola, allenatore Cantalice: «C’è rammarico per il pareggio finale, arrivato probabilmente sull’unico vero e proprio tiro in porta loro del secondo tempo. Dopo un primo tempo equilibrato, siamo rientrati in campo con più convinzione creando diverse occasioni. Peccato per il risultato maturato nel finale»

Il tabellino

Poggio Mirteto: Luciani V., Colamedici, Ciaccio (85’ Marcheggiani), Rodolfi, Galletti (76’ Manfredi), Papi, Thau (46’ Luciani M.), Pileri, Marcelli, Paoloni, Varriale. A disp. Pucci, Mancinelli, Avenali, Gentili, Colangeli, De Angelis. All. Chini

Cantalice: Giovannelli, Iacoboni (59’ Matteucci), Agnesi, Mostarda M., Pizzoli, Chelebi (55’ Mostarda L.), Casciani, Santarelli, Tiengo (90’ Di Marco), Ortenzi, Accardo (76’ Paris). A disp. Rosati, Duina, Battisti, Seguiti, Miluzzi. All. Patacchiola

Arbitro: Veniamin Strainu di Albano Laziale

Marcatori: 61’ Mostarda M. (C), 87’ Luciani M. (P)

Note: espulso dopo il triplice fischio Manfredi (P) per proteste, ammoniti Colamedici, Galletti, Luciani M. (P), Pizzoli, Paris (C); angoli 5-8, spettatori 200 circa