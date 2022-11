Bf Sport paga la troppa frenesia: al Gudini passa Tor Lupara 1-3. Battisti: «Non abbiamo gestito la partita»

RIETI - La Bf Sport non esce dal tunnel: al Gudini passa il Tor Lupara 3-1. La classifica non preoccupa ma il mercato invernale deve risollevare le sorti dei gialloneri. Ora preoccupa anche l'aspetto mentale.

La gara

Bf Sport che si presenta senza gli infortunati Cardini e Tolomei, rientra Ciaramelletti. Dopo le ultime uscite deve solo agguantare i tre punti.

Primo tempo in equilibrio dove il possesso palla è in mano ai padroni di casa che però non riescono a sfondare sulle opportunità create, fra tutte anche un palo. Sul finire di primo tempo sull’unica conclusione degli ospiti arriva il vantaggio: è 0-1.

Seconda frazione che vede i padroni di casa spingere ancora alla ricerca del pari che arriva al 10’: Casciani appena entrato al posto di Mostarda fa 1-1. Neanche il tempo di festeggiare che un altro errore difensivo riporta i romani in vantaggio. È 1-2. La Bf Sport in cerca del pareggio soccombe al Tor Lupara che non si accontenta e poco dopo mette dentro anche il tris sugli sviluppi di una punizione dal limite. Loreti espulso a 10' dal termine.

Le dichiarazioni del tecnico Raffale Battisti

«Dispiace perché abbiamo svolto un ottimo primo tempo. Nel momento del nostro gol dovevamo gestire la partita. Serviva ripartire e anche il pareggio poteva essere mattoncino utile per andare avanti. C'è stata troppa frenesia. In settimana andreamo a lavorare l'aspetto mentale».