Raffaele Battisti sarà il nuovo tecnico della Bf Sport: «Non vedo l'ora di iniziare». Torna il ds Tonino Ciaramelletti

RIETI - Raffaele Battisti prende il posto di Fabio Gentili sulla panchina della Bf Sport per la prossima stagione. L'ex tecnico amarantoceleste (è stato anche il vice di Carmine Parlato sia a Rieti che a Trento, lasciata nel gennaio scorso scegliendo di tornare a Poggio Bustone per avere maggiori certezze economiche lavorando come operatore ecologico) guiderà la squadra reatina per un campionato di vertice in Promozione.

Il club giallonero annuncia anche il ritorno di Tonino Ciaramelletti, che sarà il nuovo direttore sportivo (al posto di Simone Perotti).

I due presidenti, Andrea Cardinali e Matteo Zepponi, ci tengono a fare «un grande in bocca al lupo a entrambi per la nuova stagione sportiva», si post sulla pagina facebook del club.



Le dichiarazioni

«Tornare qui è molto bello. Con Andrea e Matteo c’è un bellissimo rapporto e non ho esitato un secondo quando mi hanno chiamato. Abbiamo in mente un progetto e già siamo a lavoro per realizzarlo» queste le parole del nuovo direttore sportivo Tonino Ciaramelletti.



«Il campo mi mancava e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra. Questa è la fase della programmazione per la stagione che dovrà arrivare e noi abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare. Stiamo pensando anche al mercato, ma facciamo un step alla volta. Sono davvero contento di questo nuovo progetto» queste le prime parole del nuovo allenatore Raffaele Battisti.