Bf Sport espugna Passo Corese 0-2 e esce dalla zona playout. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Bf Sport corsara al Di Tommaso di Passo Corese. Battuti 2-0 i padroni di casa nel derby della quarta giornata di ritorno del girone B del campionato di Promozione.

I ragazzi di Battisti conquistano tre punti pesantissimi in chiave salvezza e al momento si tolgono dalla zona playout portandosi a 21 punti. Passo Corese resta ultima con 10.

Il primo tempo

Partono forte gli ospiti e dopo quattro minuti Battisti costringe Serpietri alla respinta di pugno su un diagonale dalla destra. Quattro minuti più tardi un incredibile episodio nega il vantaggio agli ospiti: clamoroso errore in disimpegno del Passo Corese che libera Di Marco verso la porta completamente sguarnita, l’attaccante ospite invece di depositare la palla in porta per eccesso di altruismo la tocca al centravanti Ouattara che segna ma in posizione di fuorigioco e l’arbitro annulla. Al 10’ Ouattara dal limite manda la palla a lato di un soffio. Passano due minuti con Bf che assedia l’area dei padroni di casa: è ancora Battisti che impegna Serpietri alla respinta. Al 16’ punizione dalla destra di Mostarda (nella foto) con la palla scodellata a centro area dove Di Marco è il più lesto di tutti e si fa perdonare dell’errore precedente anticipando tutti con la zampata che vale l’1-0 ospite. Al 20’ la reazione di Passo Corese è affidata al colpo di testa in area di Loreti con la palla che si spegne sul fondo. Alla mezz’ora sono ancora gli ospiti pericolosi con Ouattara che da centro area calcia in porta e costringe Serpietri alla parata a terra. Passano due minuti e Passo Corese è pericolosa su situazione di corner con Amendola che da centro area calcia al volo ma non inquadra lo specchio della porta. Al 40’ è Cardini che da fuori area manda alto di un soffio.

La ripresa

Al 3’ un tiro cross di Cardini fa venire i brividi a Serpietri con la palla che si perde a lato di un nulla. È un’altra Passo Corese quella scesa in camp nel secondo tempo e minuto dopo minuto prova a conquistare campo. Al quarto d’ora occasionissima per i padroni di casa: su un cross dalla sinistra, la palla scavalca Pasetto e a due metri dalla porta Loreti di testa sfiora senza riuscire a spingere il pallone nella porta sguarnita. Al 20’ ancora Passo Corese in avanti con Tiberi che dalla sinistra mette al centro una palla per i propri attaccanti ma il portiere ospite riesce ad arpionare la palla sbrogliando una situazione che stava diventando complicata. Al 25’ si riaffaccia in avanti Bf con Colantoni che calcia alto di poco. Assalto finale dei padroni di casa che lamentano un paio di contatti in area sui quali l’arbitro lascia correre. All’89’ su un lancio lungo degli ospiti all’indirizzo di Ouattara è in anticipo il difensore coresino Terracina il quale nel tentativo di spazzare la palla, beffa Serpietri scavalcandolo con un incredibile autogol sotto l’incrocio dei pali. Passa un minuto e Bf galvanizzato dal doppio vantaggio è ancora pericoloso con Ouattara che calcia a lato da favorevole occasione. È l’ultima emozione di un derby vinto dai reatini.

Le dichiarazioni post gara

Francesco Fabbri, presidente Passo Corese: «Partita difficile con un primo tempo sofferto e di marca ospite giocato su un campo purtroppo scivoloso. Nel secondo tempo abbiamo giocato decisamente meglio, siamo cresciuti e abbiamo avuto anche un paio di belle occasioni per arrivare al pari che, per ciò che abbiamo prodotto nella ripresa, avremo anche meritato. Peccato per l’episodio sfortunato nel finale con l’autogol del nostro difensore che ha chiuso definitivamente i giochi. Aver perso contro una diretta concorrente per la lotta alla salvezza è un risultato che fa male ma siamo comunque fiduciosi perché il cammino è ancora lungo e se giochiamo come abbiamo fatto nel secondo tempo oggi possiamo ancora sperare».

Raffaele Battisti, allenatore Bf Sport: «Grande soddisfazione per il risultato con i ragazzi che hanno interpretato al meglio la gara. Aggiungiamo un altro importante tassello al nostro percorso e diamo continuità al periodo positivo a livello di risultati. È un campionato duro e difficile, continuando così come stiamo facendo possiamo raggiungere la salvezza. Un bellissimo primo tempo dove avremmo meritato di fare più gol, nello spogliatoio mi sono raccomandato ai ragazzi di non abbassare la guardia perché sarebbe bastato un episodio perché i nostri avversari arrivassero al pareggio. Fortunatamente non è accaduto e anzi il gol della sicurezza l’abbiamo poi trovato noi».

Il tabellino

Passo Corese: Serpietri, Cipriani, Pecchi (55’ Fisiani), Schenone, Terracina, Manna, Amendola (56’ Jacquet Boschi), Manfredi, Mocerino, Loreti, Tiberti (68’ Francioni). A disp. Tranquilli, Fratta, Salvatori, Strazzieri, Bamba, Mazurczyk. All. Gerini

Bf Sport: Pasetto, Mostarda, Cardini, Picchi (63’ Leonetti), Cianetti, Casciani, Battisti (87’ Sestili), Floridi (70’ Brucchetti), Ouattara, Colantoni, Di Marco (70’ Battisti). A disp. Tomassetti, Castrucci, Antonacci. All. Battisti

Arbitro: Marco Ventrone di Roma 1

Reti: 16’ Di Marco, 89’ Terracina aut.

Note: ammoniti Manna, Manfredi, Loreti, Serpietri, Jacquet Boschi (P); angoli 3-4; spettatori 200 circa