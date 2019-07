Ultimo aggiornamento: 18:56

RIETI - Bf Sport è già al lavoro per la prima esperienza nel campionato di Promozione. La formazione vincitrice del campionato di Prima categoria 18/19 ha, questa mattina, piazzato due importantissimi colpi; al team giallonero si sono aggiunti i fratelli Fabiani, che ricopriranno due ruoli distinti all’interno della squadra. La novità clamorosa è apparsa proprio questa mattina sulla pagina Facebook della società. Nella nota, si legge che “la società B&F Sports comunica che, in data odierna, è stato raggiunto l’accordo con Gianluca Fabiani, che sarà impegnato nel ruolo di direttore sportivo. Per quanto riguarda la guida tecnica, sarà Costantino Fabiani a guidare i gialloneri alla prima stagione di Promozione”.Pronto al lavoro ed a creare un gruppo solido e misto tra giovani ed esperti è Costantino Fabiani, che rivela a Il Messaggero le sue aspettative: «Bisogna inserire i giovani in questo progetto: sono fondamentali! Il campionato di Promozione è alquanto difficile. Noi saremo la matricola della competizione, in quanto sarà la prima esperienza di questa società in questa categoria. Nonostante ciò, proveremo a fare del nostro meglio, cercando di ben figurare». Ex vice-allenatore del Rieti nella stagione 2005-2006 (in panchina come primo allenatore sedeva Sergio Pirozzi) ed allenatore della Berretti del Rieti, del Centro Italia (con il quale ha anche vinto la Coppa Italia di Promozione), di Fiano Romano e Capradosso, Costantino Fabiani guarda solo al futuro: «La mia filosofia è quella di non guardare mai a ciò che si è fatto nel passato. Dobbiamo puntare lo sguardo al futuro, cercando di non prefissare degli obbiettivi. Cercherò di creare un clima sereno, nel quale tutti, giocatori, dirigenti e staff, possano esprimere al meglio le loro potenzialità. Gli allenatori non vincono le partite, lo fai il gruppo!».Parole e pensieri ampiamente condivisi anche da Gianluca Fabiani che, come detto, occuperà il ruolo di direttore sportivo. Per lui, grande esperienza in Serie D, con squadre come ad esempio Rieti, Arezzo, Forlì, Castel S.Pietro Terme, Arrone, Narnese. «Metterò a disposizione della società tutta la mia esperienza che ho appreso in tanti anni all’interno nel mondo del calcio - afferma Gianluca a Il Messaggero - Sono stato fortemente attratto dal fatto che questa sia, prima di tutto, una squadra formata da amici. Ovviamente, il campionato di Promozione è difficile, anche perché le squadre romane sono più attrezzate, sia come bacino d’utenza che come budget. Nonostante tutto, cercherò di lavorare nel miglior modo possibile. Spazio dunque anche ai giovani, che avranno sicuramente modo di crescere stando a fianco dei giocatori più esperti, il vero zoccolo duro. Avere mio fratello come allenatore? Di certo fa piacere. Ci tengo a precisare, però, che il nome di mio fratello è stato fatto non da me ma, a differenza di quanto possa pensare la gente, dai ragazzi della dirigenza. Dopo aver saputo che era uscito il nome di Costantino, ho fatto da tramite. Faremo sicuramente del nostro meglio per regalare molte soddisfazioni a questa società!».