L'Amatrice batte lo Sporting Montesacro nel finale (2-1) e resta a -3 dalla vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - L'Amatrice vince 2-1 una combattuta gara contro lo Sporting Montesacro. Nervosismo nel secondo tempo: entrambe gli allenatori espulsi, ma i padroni di casa non perdono la testa e chiudono in bellezza il 2022 con una vittoria davanti al loro pubblico restando a -3 dalla vetta.

Il primo tempo

Primo tempo di marca amatriciana: al 5' è già Di Gianfelice a provarci. Segue Pezzotti al 7' con il solito sinistro. Ma anche il Montesacro si fa vivo al 13' con Salvini che conclude poco alto. La partita è molto combattuta e l'Amatrice tenta ripetutamente di portare sotto porta gli attaccanti. Al 20' solita magia di Cavallari che però conclude poco altro, mentre al 23' ci prova Fiscaletti che trova pronto Venanzi nella parata. Allo scadere arriva la traversa di Amadio che per poco non manda in vantaggio l'Amatrice nello spogliatoio.

La ripresa

Nel secondo tempo la pressione amatriciana trova finalmente sfondo con Monaco Di Monaco: sinistro a giro di pregevole fattura e al 7' i padroni di casa passano in vantaggio. L'Amatrice prosegue con Pezzotti che al 10' ancora mette in mostra il suo sinistro e al 12' impegna in parata Venanzi. La partita cambia volto (è il caso di dirlo) al 25'. Rigore per lo Sporting Montesacro tra le veementi proteste dell'Amatrice (e degli spalti). Micheli al 27' sigla da dischetto. C'è tempo per un colpo di testa poco sopra la porta di Torre al 28' e poi improvvisamente va in scena il parapiglia: espulso prima il tecnico Angelone, poco più tardi tocca al tecnico degli ospiti Simeoni che nel tragitto verso l'uscita battibecca con Pirozzi dell'Amatrice. Espulso anche Pirozzi, con circa cinque minuti di gioco sospeso per calmare gli animi, per fortuna senza conseguenze gravi. Si riparte ma il nervosismo regna sovrano tra le proteste del pubblico per la conduzione arbitrale. Al 42' ancora Pezzotti tenta la conclusione fuori di poco. E' il 44' (ma gi giocherà fino al 53' per recuperare il tempo perso) quando l'arbitro ravvisa un fallo di mano nell'area degli ospiti e decreta il rigore per l'Amatrice. Al 45' Colangeli, ormai avvezzo a segnare allo scadere, freddamente mette in rete un gol davvero pesante per l'Amatrice che tiene in ritmo e ottiene una vittoria che le consente di passare la fine dell'anno decisamente ai piani alti della classifica.

Il commento dei tecnici

«Abbiamo incontrato una squadra attrezzata e fisica che ha una delle migliori difese del campionato - commenta Vincenzino Angelone, allenatore dell'Amatrice - nonostante questo nel primo tempo siamo stati capaci di creare tre occasioni da gol, colpendo anche una traversa. Nel secondo tempo siamo rientrati più cattivi. Dopo il rigore abbiamo perso un po' la testa ma poi abbiamo ricominciato a giocare: credo che abbiamo vinto meritatamente».

«Una partita equilibrata decisa da un episodio -spiega l’allenatore dell’Sporting Montesacro Andrea Giovanni Simeone- si sono incontrate le due squadre più forti del girone, abbiamo fatto una grande partita, spesso ci capita di peccare negli episodi».

Il tabellino

Amatrice: A.Pezzotti, Santarelli, Filipponi, Fiscaletti, Di Gianfelice, Di Francia, Pezzotti (51’ st Campagna), Pagliuca (44’ st Colangeli), Monaco di Monaco, Cavallari (20’ st Torre), Amadio (50’ st Mancini). A disp. Cingolani, Cenfi, Lozano, Pirozzi, Torre. All. Angelone.

Sporting Montesacro: Venanzi, Pastorelli, Casertano, Gonnella (23 st Micheli), Delle Monache, Losi, Felli, (51’ st Giammaria), Mariani, Zanzucchi (51’ st Nolano), Salvini, Corrias (24’ st Vendemmia). A disp. Paganucci, Mattei, Del Mastro, Paladini, Borrelli. All.Simeone

Marcatori. 6' st Monaco (A), 27' st Micheli su rig. (SM), 45' st Colangeli su rig. (A)

Arbitro: Tavassi di Tivoli (Rainaldi e Mazzotta di Tivoli)

Note. Espulsi Pirozzi e i due allenatori, Angelone e Simeone.