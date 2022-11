Amatrice infila il tris e risale la china: Real San Basilio ko 3-1. Angelone: «Bella prestazione»

RIETI - Amatrice super vince 3-1 sul Real San Basilio. Primo successo casalingo per i rossoblù che ritrovano la serenità ed ora possono risalire la classifica. Seconda vittoria consecutiva e prima giornata senza subire reti.

La gara

Parte forte l’Amatrice sfiorando il gol su due occasioni da corner. Alla terza arriva Fiscaletti: al 15’ su un batti e ribatti arriva l’1-0 dai padroni di casa. L’Amatrice continua a spingere andando vicino al raddoppio con Pezzotti ma è Cavallari a mettere la firma per il 2-0 su azione personale. Al 44’ viene espulso per doppia ammonizione un giocatore ospite.

La ripresa inizia sulla stessa riga del primo tempo. Cavallari e Pezzotti cercano il tris ma lo trova Fiscaletti: dai trenta metri è traversa rete. Gol da applausi per il giocatore rossoblù. A 25’ esordisce Cianetti alla sua prima in maglia Amatrice. La gara sembra chiusa ma nel finale succede di tutto. Su punizione il San Basilio fa 3-1 e nei secondi finali è rigore per gli ospiti: Pezzotti intuisce e para mantenendo il risultato invariato.

Le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Angelone

«Importante vittoria contro una grande squadra. I ragazzi hanno attaccato per tutta la gara, sono stati sempre concentrati. Poca concentrazione nel finale ma ci può stare. Continuiamo così, ho visto una bella prestazione. Serve dare continuità ai risultati».