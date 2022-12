Amatrice espugna nella ripresa Passo Corese: 0-3 e resta in scia alla capolista. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Allunga la serie positiva che dura da 8 giornate l’Amatrice che vince al Di Tommaso di Passo Corese per 3 a 0 nell’undicesima giornata del girone B del campionato di calcio di Promozione.

Partita dai due volti per i ragazzi di Angelone che restano saldi al secondo posto, a meno 3 dal Settebagni vincitore a sua volta contro San Basilio all’ultimo respiro. Primo tempo con gli ospiti che fanno possesso palla ma non riescono ad incidere anche grazie all’ottima fase difensiva dei padroni di casa, con metà squadra rinnovata oltre al mister Fioravanti alla sua prima gara sulla panchina del Passo Corese. Nella ripresa il tasso tecnico e atletico degli ospiti viene fuori con gli attaccanti di Amatrice che trovano occasioni e soprattutto tre reti di pregevole fattura. Per Passo Corese che resta a 4 punti in coda alla classifica, segnali positivi di ripresa, mentre Amatrice che sale a 22 continua a tenere nel mirino la capolista.

La gara si apre con le squadre al centro del campo (nella foto) e le tribune in piedi per il minuto di raccoglimento in ricordo di Sinisa Mihajlovic, scomparso venerdì a 53 anni a Roma dopo una lunga malattia.

Il primo tempo

Nel primo tempo i pericoli per la porta di Serpietri arrivano dai saltatori di testa di Amatrice: al 10’ Monaco e al 25’ Pagliuca mandano alto di poco. Al 40’ è ancora Monaco dalla distanza che cerca di sorprendere Serpietri ma l’estremo difensore coresino fa buona guardia. Per Passo Corese due minuti più tardi ci prova Manfredi ma il suo tiro da 35 metri non impensierisce Pezzotti. A un minuto dalla fine del tempo ci prova per gli ospiti ancora Pagliuca da fuori area con la palla che esce a fil di palo.

La ripresa

E’ un’altra Amatrice quella del secondo tempo che sembra aver preso le misure ai padroni di casa. Passono tre minuti e gli ospiti trovano il vantaggio: assist di Monaco a centro area per capitan Colangeli il quale spalle alla porta controlla, si gira e con calma, complice una difesa apparsa un pò troppo ferma nell’occasione, e piazza la palla nell’angolo dove Serpietri non può arrivare per l’1 a 0. Amatrice insiste e Monaco dopo 3 minuti calcia alto di poco. Passo Corese non reagisce e subisce la pressione ospite che vuole chiudere la gara. Al 10’ Monaco si divora un gol fatto: traversone dalla sinistra di Nobile con la palla che arriva sui piedi del centravanti amatriciano a due metri dalla porta sguarnita, tiro a botta sicura ma la palla si impenna incredibilmente oltre la traversa. Al 15’ della ripresa lo stesso Monaco sale in cattedra e si fa perdonare l’errore precedente lasciando partire un diagonale dalla sinistra, due passi dentro l’area, con la palla che si insacca sotto l’incrocio dei pali della porta coresina per il 2 a 0 tra gli applausi dei sostenitori ospiti. Al 70’ Passo Corese va in gol con Amendola imbucato centralmente dal neo entrato Melilli ma l’arbitro ferma tutto e annulla dopo che il guardalinee di destra alza la bandierina ravvisando tra le proteste dei padroni di casa una posizione di partenza millimetrica irregolare del centravanti coresino. Alla mezz’ora della ripresa è ancora Monaco che regala un'altra perla con un gol da cineteca: dal limite dell’area in rovesciata trova l’angolino alla sinistra di Serppietri per il 3 a 0 che chiude definitivamente la gara. Giusto il tempo di registrare un’altra occasione per gli ospiti col tiro di Cavallari a tu per tu con Serpietri che compie una prodezza ribattendo la palla eun paio di tiri dalla distanza che non sortiscono effetti da parte del Passo Corese e arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara che chiude le ostilità. Finisce 3 a o per Amatrice il derby di giornata del Di Tommaso prima dell’ultima giornata del 2022 che si disputerà il 23 dicembre (venerdì prossimo) e che vedrà Amatrice impegnata in casa contro lo Sporting Montesacro mentre Passo Corese farà visita al Cantalice.

Le dichiarazioni post gara

Marcello Fioravanti, allenatore Passo Corese: «Un buon primo tempo dal quale dobbiamo ripartire per provare ad invertire la rotta ed iniziare a risalire la china. Ho visto una squadra con voglia di fare e di sacrificarsi e per questo ringrazio i miei giocatori. Il campionato è lungo e sono convinto che con il lavoro e il sacrificio possiamo far bene. Ho visto segnali positivi dobbiamo crederci perché anche grazie ai nuovi innesti possiamo davvero cambiare l’inerzia di una stagione che finora non ci ha sorriso. Oggi ci siamo confrontati contro una grande squadra, tra le più forti. Abbiamo giocato e retto bene il primo tempo poi c’è stato quel quarto d’ora ad inizio ripresa che si è rilevato fatale, Ripartire dalle cose buone fatte fino a quel momento è l’obiettivo che ci dobbiamo porre».

Vincenzino Angelone, allenatore Amatrice: «Soddisfatto della prova dei ragazzi dopo un primo tempo nel quale non eravamo riusciti ad essere fluidi e a trovare le nostre giocate. Nella ripresa siamo venuti fuori alla grande esaltando collettivo ed individualità. Non è mai facile, specie in trasferta, in un campionato nel quale si può vincere e perdere con chiunque. Continuiamo la serie positiva e cerchiamo di restare concentrati prima della sosta che servirà anche a ricaricare le batterie in vista poi della ripresa di gennaio».

Il tabellino

Asd Ss Passo Corese: Serpetri, Pecchi, Cipriani, Terracina, Jacquet Boschi (85’ De Paola), Manna, Strazzieri (60’ Melilli), Manfredi, Amendola, Loreti, Mocerino. A disp. Tranquilli, Palmarucci, Parrella, Fratta, Tiberi, Damba, Delicato. All. Fioravanti

Asd Amatrice: Pezzotti A., Santarelli (85’ Filipponi), Nobile, Fiscaletti, Di Gianfelice, Difrancia (61’ Cenfi), Pezzotti M. (81’ Campagna), Pagliuca, Monaco (75’ Torre), Colangeli (60’ Cavallari), Amadio. A disp. Cingolani, Mancini, Lippoli, Gianfelice. All. Angelone

Arbitro: Lorenzo Gramolelli di Ciampino

Reti: 48’ Colangeli, 59’ e 74’ Monaco

Note. Ammoniti: Loreti e Palmarucci (P.C.), Nobile e Fiscaletti (A). Angoli 2 a 2. Spettatori 200 circa.