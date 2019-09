RIETI - Derby inaugurale di stagione e primo pareggio per 0-0 tra squadre reatine nel campionato di Promozione. Sul campo Leprignano di Capena il Passo Corese affronta l'Amatrice a porte chiuse (ma dalla prossima gara dovrebbe tornare l'agibiltà delle tribune).



Per la formazione allenata da Fabrizio Benigni è il primo impegno ufficiale sul campo dove ha effettuato la preparazione e le amichevoli pre-campionato (l'impianto coresino del Di Tommaso è attualmente indisponibile per lavori) e si comincia osservando un minuto di raccoglimento in ricordo del fratello di Giovannangelo (ex giocatore del Passo Corese) deceduto ieri in un incidente stradale.

IL MATCH

L'episodio più significativo della gara è sicuramente il calcio di rigore fallito dal Passo Corese ad inizio ripresa dopo un primo tempo in cui i padroni di casa avevano creato le maggiori occasioni mentre nella seconda parte dell'incontro le due squadre si sono equivalse. Al 21' del primo tempo ci prova Proietti con una girata che lambisce il palo ed al 24' una deviazione di testa di Caprioli sfiora la traversa. Al 29' un pallonetto di Diallo supera il portiere avversario ma è pronto Medici Macedo a rinviare. Al 36' buona occasione per l'Amatrice con una conclusione dalla distanza di Cenfi parata a terra in due tempi da Somma. Al 40' i padroni di casa reclamano un rigore per una trattenuta in area su Caprioli ma l'arbitro fa proseguire il gioco. Rigore che arriva comunque al 5' della ripresa quando un tocco di mano in area di un difensore ospite viene punito con la massima punizione: va sul dischetto Manna ma sul tiro compie il miracolo Pantarotto che respinge il tiro e dopo due minuti l'estremo difensore ospite precede in uscita Bernardi lanciato verso la porta. Un colpo di testa di Ciogli viene parato sa Somma al 29' ed al 35' nuova prodezza di Pantarotto che devia in calcio d'angolo una deviazione di testa di Barbarella. Al 43' Cirelli conclude di testa a fil di traversa un cross di Simone Pietrangeli.

I COMMENTI

Fabrizio Benigni, tecnico Passo Corese

L'occasione più favorevole è stata sicuramente quella del rigore e non averlo realizzato ci ha poi privato di quella sicurezza che avevamo mostrato fino a quel monento. Nel primo tempo potevamo passare in vantaggio almeno un 3/4 occasioni e come mole di gioco svolta non possiamo lamentarci. E' mancato il gol del successo ma ci concentreremo subito per la prossima partita.

Romeo Bucci, tecnico Amatrice

«Un buon punto in trasferta è importante, considerando anche il fatto di essere una matricola in questa categoria ed aver affrontato un'ottima squadra. Nel primo tempo abbiamo un pò sofferto, anche per l'inesperienza di qualche giocatore, ma nella ripresa abbiamo mostrato maggiore sicurezza giocando sicuramente meglio. Grande il nostro portiere sull'episodio del rigore parato».

IL TABELLINO

Passo Corese: Somma, Forti, Salerno, Barbetti, Manna (38' st Rulli), Valzalona, Proietti, Filippi, Diallo (19' st Barbarella), Bernardi (28' st Italiano), Caprioli (16' st Ubertini). A disp. Vittori, D'Ippolito, Panta, Melone, Soldati. All. Fabrizio Benigni

Amatrice: Pantarotto, Polidori (1' st Micarelli), Cenfi, Pica, Medici Macedo, D'Alfonsi (31' st Cirelli), Bucci (1' st S.Pietrangeli), D'Amelia (18' st Masci), Pezzotti, Ciogli (41' st Onesti), Gianfelice. A disp. Santarelli, T.Pietrangeli, Corsi, Vitale. All. Romeo Bucci

Arbitro: Wael Abu Ruqa di Roma2 (Monaco di Roma2 e Angelucci di Rieti)

Note: ammoniti Manna, Caprioli, Barbarella, D'Amelia, Gianfelice; angoli: 2-0; gara disputata a porte chiuse

Ultimo aggiornamento: 14:17

