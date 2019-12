IL COMUNICATO DEL CLUB

RIETI - Gianluca Fabiani è il nuovo direttore sportivo dell'Amatrice Calcio. Lo ha comunicato il club rossoblù con un nota. Tre settimane dopo l'interruzione del rapporto con la Bf Sport, l'ex amarantoceleste si rimette in pista in una società che una settimana fa aveva cambiato tecnico esonerando Romeo Bucci e chiamando alla guida Marco Desideri, altro ex Rieti, che ha debuttato domenica scorsa con una bella vittoria.Nell’ottica di una riorganizzazione societaria, volta a strutturare la società in maniera ancor più organica, la ASD Amatrice comunica di aver nominato Gianluca Fabiani come nuovo direttore sportivo del settore Calcio.Fabiani, volto noto del calcio reatino, sicuramente porterà la sua esperienza all’interno della società andando a creare un prezioso raccordo tra la squadra e la dirigenza.L’attuale DS, Patrizio Paolini, assumerà il ruolo di responsabile della prima squadra.«Sono onorato di poter ricoprire questo incarico: appena mi ha chiamato il presidente Capriccioli mi sono messo subito a disposizione - commenta Fabiani - sono convinto che abbiamo una squadra competitiva, ma cercheremo comunque di inserire qualche innesto per poter migliorare la nostra situazione di classifica».