Rieti, Bf Sport, Cantalice e Passo Corese cercano punti in casa, trasferte insidiose per Amatrice e Poggio Mirteto

RIETI - Reatine pronte per la III giornata di Promozione. Passo Corese, Bf Sport e Cantalice tra le mura amiche, Amatrice e Poggio Mirteto in casa delle romane. Tutte le gare saranno a porte chiuse nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Passo Corese-Nomentum (Ore 11, arbitro Vetrelli di Ciampino)

Al “Leprignano” di Capena ci si aspetta una gara ricca di emozioni. Il Passo Corese di mister Benigni aspetta il Nomentum, una squadra che ha gli stessi punti dei coresini. I romani aspirano alle primissime posizioni del girone.

Le parole di mister Fabrizio Benigni: «Domani affrontiamo un’altra ottima squadra, una formazione composta da ottimi giocatori di esperienza. Sicuramente durante la stagione occuperanno i primissimi posti della classifica. Noi dal canto nostro dovremmo ripetere la prestazione di domenica scorsa per portare a casa i tre punti».

Bf Sport-Futbol Montesacro (Ore 11, arbitro Sambuchi di Tivoli)

La Bf Sport debutta tra le mura del Gudini: ad arrivare è il Futbol Montesacro. È quasi un derby tra le due compagini che si sfidano dalla prima categoria nella stagione 2018-19. Proprio al Gudini la formazione giallonera batté i romani all’ultima giornata classificandosi prima del girone. Come nel lontano 19 maggio 2019 ci si aspetta una gara sotto la pioggia.

Il tecnico Roberto Pompili: «Mi aspetto segnali di crescita di condizione che è l’obiettivo primario da perseguire nutrendo piena fiducia sulle qualità tecniche del gruppo. Il resto spero arrivi di conseguenza».

Torre Angela-Amatrice (Ore 11, arbitro Settimi di Viterbo)

L’Amatrice va sul campo della prima del girone: il Torre Angela. Il club rossoblù, senza lo squalificato Gabriele Brentegani, vuole portare a casa la vittoria.

Mister Romeo Bucci: «Andiamo a giocare contro una squadra prima in classifica anche se in questo momento è prematuro vedere i punti. Voglio finire una partita in undici dato che in due partite su due abbiamo registrato due espulsioni. Voglio più concentrazione. È un campionato dove chi sbaglia meno porta a casa i tre punti per questo bisogna stare attenti, soprattutto nei momenti morti. Se facciamo la prestazione faremo anche il risultato. Ho buone sensazioni».

Cantalice-Settebagni (Ore 15:30, arbitro Fiorentino di Ercolano)

Il Cantalice dei giovani torna al Ramacogi: il debutto tra le mura amiche è col Settebagni. Le due formazioni sono esperte della categoria, si sfidano da anni. Il Cantalice cerca i primi tre punti stagionali. Assente per squalifica Diego Mariantoni.

Il tecnico Simone Patacchiola: «Mi aspetto una gara dove tutti i ragazzi daranno il massimo. Sappiamo di essere una squadra giovane con tanti esordienti nella categoria ma ciò non significa che non combatteremo per portare a casa i tre punti».

Castrum Monterotondo-Poggio Mirteto (Ore 15:30, arbitro Di Serio di Latina)

Match storico anche per il Poggio Mirteto che, senza lo squalificato Alessandro Gattarelli, incontra dopo pochi mesi, in un’altra categoria, il Castrum Monterotondo. Per i mirtensi il club romano è stato il tabù della precedente stagione in prima categoria: l’ultima sconfitta risale proprio con la formazione padrone di casa.

Le dichiarazioni di mister Antonio Domenici: «Trasferta insidiosa. Reputo il Castrum una squadra interessante con elementi di spessore come Gatta, Conti, Mencio, insomma un organico di tutto rispetto. È una squadra tenace ed aggressiva dal primo minuto. Gara difficile perché loro vengono anche da due sconfitte strane, poco veritiere. Un altro motivo per cui noi temiamo questa trasferta è perché anche lo scorso anno abbiamo battagliato per il passaggio della categoria e la nostra ultima sconfitta è arrivata proprio con il Castrum nell’ultima gara prima dello stop dovuto al Covid. I ragazzi si sono allenati bene, hanno reagito bene alla beffa contro la Bf Sport. Credo che tireremo fuori una prestazione importante, ci teniamo a vincere per prenderci i primi tre punti della stagione. Dobbiamo giocare sui dettagli per fare un ottimo percorso».

Altre gare, III giornata

Fidene-Grifone Gialloverde

Guidonia-Zena Montecelio

Sporting Montesacro-Fiano Romano

Classifica

Torre Angela 6

Nomentum, Fidene, Fiano Romano e Passo Corese 4

Sporting Montesacro*, Zena Montecelio*, Amatrice e Settebagni 3

Cantalice*, Bf Sport*, Poggio Mirteto e Guidonia 1

Futbol Montesacro, Castrum Monterotondo e Grifone Gialloverde 0

*una gara in meno

