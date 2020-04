© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Bf Sport (Babadook) in Promozione. Esattamente un anno fa, al Gudini si sfidavano Bf Sport e Amatrice (anche quest’ultima oggi in Promozione grazie al ripescaggio). I gialloneri di mister Colantoni vinsero 3-0 grazie ai gol di Cavallari, Antonacci e Cann, contro i rossoblù guidati dal tecnico Romeo Bucci conquistando il secondo posto aritmetico e quindi l’accesso in Promozione. Il 19 maggio poi la vittoria contro il Futbol Montescaro per 2-1 e il primo posto del girone. Numerosa la cornice di pubblico che si era riversata ad osservare il match, nonostante questo fosse di Prima categoria.«Abbiamo creato una squadra di amici per un primo anno di “prova” - dice Leonardo Grillo, fondatore e giocatore dell’attuale Bf Sport - Certo la squadra è stata costruita molto bene, in primis da Antonello Chicchiarello, Davide Colantoni, il presidente Giorgio Travisani e da tutti i ragazzi che hanno fatto sacrifici per la società - poi pensa a quel momento – Ci abbiamo iniziato a credere dopo la vittoria all’ultimo secondo con il Poggio Nativo. La vittoria con Amatrice ha coronato un sogno ma ancor di più lo è stato il 19 maggio quando dopo essere andati in svantaggio contro il Futbol, siamo riusciti a ribaltarla – continua poi – Il merito va ad un grande gruppo, tutti hanno dato una piccola mano per incorniciare un anno sì faticoso ma ancor di più soddisfacente. È andato tutto per il meglio, ricordiamo ancora quei due giorni fantastici. Non so quale saranno le decisioni dopo questo periodo ma la prossima stagione ci saremo ancora».Il tecnico Davide ColantoniIl vice Antonello ChiacchiarelloIl preparatore dei portieri Cristian PennazzaMatteo BiancchettiMarco TroianiMarco PanittiMatteo LudoviciKwaku CannLeonardo GrilloGianmarco CardiniGiacomo GrifoniMarco De GiorgiMattia TolomeiStefano PetrongariAndrea CrestaStefano SalustriGianluca DesideriLuca AlessandriniAwali IssacAndrea AntonacciManuel CavallariRiccardo PatacchiolaMauro Ortenzi