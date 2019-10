Bf Sport - Sporting Montesacro 3-0

Samuele Di Casimirro

Cantalice - Certosa 1-0

Stefano Panitti

Vis Subiaco-Passo Corese 1-1

Mattia Varsalona

S.Angelo Romano-Amatrice 4-1

Simone Colangeli

ALTRI RISULTATI, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - L’ottava giornata di Promozione passa in archivio: sorridono Bf Sport e Cantalice, pareggia il Passo Corese mentre resta con l’amaro in bocca l’Amatrice.La Bf Sport piega il fanalino dello Sporting: Di Casimirro, Cavallari e De Gennaro portano la vittoria dei gialloneri. Le parole del giovane: «Partita che abbiamo preso con il giusto approccio, senza sottovalutare l'avversario rimanendo sempre concentrati. A mio parere il primo tempo è stato giocato con una mentalità un po' meno aggressiva e più difensiva. Il secondo tempo abbiamo trovato la voglia di spingere e di trovare il gol che secondo me ci ha messo molta tranquillità, soprattutto dopo la seconda rete. Ora pensiamo alla partita di coppa dove vogliamo fare bene e riuscire a passare il turno. Dedico il gol alla mia ragazza che è sempre con me e ringrazio il mister Costantino per la fiducia. Spero non sia l'ultimo».Al Gudini, il Cantalice passa sul Certosa: in gol: «Partita giocata tutto sommato discretamente. Non era facile per noi perché venivamo da due sconfitte. Questo è l'atteggiamento giusto per affrontare le gare. Colgo l'occasione per fare i complimenti a tutti , chi a giocato e a chi è entrato e ha preso parte al match. Sono felice per il goal ma soprattutto perché ha portato la vittoria alla squadra. Dobbiamo avere questo atteggiamento per prenderci la posizione che ci spetta. Adesso testa alla coppa».Il Passo Corese si porta in vantaggio con Italiano ma le occasioni non finalizzate permettono il pareggio de Subiaco.: «Abbiamo giocato una buona partita contro un’ottima squadra. Siamo passati in vantaggio ma purtroppo siamo usciti fuori con un punto. Non tutti sapranno fare punti contro questa squadra».L’Amatrice gioca bene ma cede al S.Angelo Romano. Le parole di: «Risultato non giusto per quanto visto in campo. Abbiamo giocato per 65’ in dieci ma abbiamo avuto solo noi il pallino del gioco. Il primo gol subito è dovuto a una nostra disattenzione, mentre il secondo è stato un gran gol da parte del loro mediano di centrocampo. Nonostante questo abbiamo continuato a crederci e siamo riusciti ad accorciare le distanze grazie al mio gol. A quel punto ci ha pensato la terna arbitrale a farci perdere le speranze regalandogli il 3-1 dove la palla era uscita lateralmente di almeno mezzo metro e c’era anche un dubbio fuorigioco! Il 4-1 è arrivato nei minuti di recupero».Fiano Romano-Guidonia 2-1Futbol Montesacro-La Rustica 2-3Novauto Pro Roma-Nomentum 2-0Settebagni-Riano 3-1Zena Montecelio-Vicovaro 4-3Riano e S. Angelo Romano 19Vis Subiaco e Fiano Romano 17La Rustica 16Zena Montecelio 14Futbol Montesacro 13Vicovaro, Cantalice, Nomentum e Bf Sport 12Settebagni 10Novauto Pro Roma e Passo Corese 8Guidonia e Amatrice 6Certosa 3Sporting Montesacro 0