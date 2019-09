Ultimo aggiornamento: 17:44

RIETI - Il giudice sportivo scrive la parola fine sulla gara Passo Corese-Amatrice confermando il risultato del campo (0-0) dichiarando quindi inammissibile il reclamo dei sabini visto che questo non rispecchia i requisiti previsti dal codice di giustizia sportiva (art. 67 comma 1).La vicenda era iniziata al termine della prima giornata di campionato, dopo il fischio finale della partita tra Passo Corese e Amatrice infatti l’arbitro aveva consegnato alle due formazioni il consueto rapportino di fine gara segnalando i vari provvedimenti presi (ammonizioni ed espulsioni) e le sostituzioni effettuate. Secondo le sostituzioni segnalate in questo rapporto di fine gara e firmato dalle due società, sembrerebbe che Amatrice nel corso del secondo tempo sia rimasta in campo senza il giocatore del 2001, obbligatorio per rispettare gli obblighi di lega. Passo Corese quindi, rapportino alla mano, aveva presentato ricorso che però è stato dichiarato inammissibile non rispecchiando i requisiti previsti dal codice di giustizia sportiva.