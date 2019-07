Ultimo aggiornamento: 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il calcio reatino scompare ufficialmente dall'Eccellenza, mentre vede ridursi a tre le squadre di Promozione. Nel pomeriggio di oggi, 25 luglio, sono stati diramati dal comitato regionale Lazio gli organici di Eccellenza e Promozione per la prossima stagione che prenderà il via l'8 settembre.La Valle del Tevere, non avendo presentato l'iscrizione all'Eccellenza dopo aver sfiorato la promozione in serie D, è stata dichiarata inattiva e i calciatori svincolati d'autorità.In Promozione la Maglianese non ha presentato l'iscrizione ma conserva su richiesta la matricola per disputare i campionati giovanili. Regolamente ai nastri di partenza Cantalice, Passo Corese e la matricola Bf Sport. Non è stata invece ripescata l'Amatrice, terza al termine del campionato di Prima categoria e 20esima nella graduatoria per il ripescaggio: in Promozione ne sono state ripescate 12.