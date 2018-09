di Andrea Giannini

RIETI - Si alza il sipario sul campionato di promozione 2018/19: domani, domenica 2 settembre, debuttano le cinque squadre reatine. Subito un derby, quello di Maglaino tra i sabini e il Cantalice. Gare fuori dalle mura amiche anche per il Salto Cicolano e la neopromossa Passo Corese. Esordio davanti ai propri tifosi per la Spes Poggio Fidoni contro Tivoli 1919, prima candidata al salto in Eccellenza.



MAGLIANESE-CANTALICE

(ore 11, arbitro Chirnoaga di Tivoli)

A Magliano è subito derby. La formazione del tecnico Massimo Lucà affronterà il Cantalice in una sfida tra due squadre che potrebbero lottare per le zone alte di classifica. «Il Cantalice si è rinforzato - afferma Lucà - ma noi, in casa, daremo tutto». Per il Cantalice dopo le soddisfacenti amichevoli precampionato il tecnico Simone Patacchiola resta con piedi a terra: «Puntiamo alla salvezza, il resto è tutto in più».



FOOTBALL RIANO-SALTO CICOLANO

(ore 11, arbitro Sancricca di Ciampino)

Alla ricerca dei primi tre punti della stagione il Salto Cicolano affronta fuori casa il Football Riano. La formazione equicola non potrà inoltre contare su tutta la rosa. «Giocheremo con più di otto giocatori under, sono comunque fiducioso» sostiene il vice allenatore Massimo Petrini.



SPES POGGIO FIDONI-TIVOLI 1919

(ore 11, arbitro Giovarruscio di Roma 2)

La ripescata Spes Poggio Fidoni se la vedrà in casa con Tivoli 1919, una delle formazioni più esperte del girone e candidata numero uno per la vittoria finale. Servirà essere un gruppo compatto per sperare nei tre punti. «Sulla carta non siamo i favoriti, sfrutteremo il fattore campo per dare il massimo», sostiene il tecnico Marco Donati.



VIS SUBIACO-PASSO CORESE

(ore 16, arbitro Edoardo Menna di Roma 1)

Complicata anche la prima per la neopromossa Passo Corese che sfiderà fuori casa la Vis Subiaco. Serve una buona prestazione per iniziare bene questa nuova stagione. «L’esordio non è dei più semplici ma ci faremo trovare preparati» dice mister Fabrizio Benigni.



LE ALTRE GARE

ACCADEMIA CALCIO ROMA-ATLETICO ZAGAROLO

GIARDINETTI 1957-FIANO ROMANO

LICENZA-GUIDONIA

PALESTRINA 1919-SETTEBAGNI CALCIO SALARIO

POL.S. ANGELO ROMANO- VICOVARO

Sabato 1 Settembre 2018



