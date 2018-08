di Andrea Giannini

RIETI - I tecnici delle cinque squadre reatine di Promozione analizzano girone e calendario, diramato ieri durante la Festa dei Calendari, del campionato di Promozione, che prenderà il via il 2 settembre.



MASSIMO LUCA' (MAGLIANESE)

«È un girone molto duro, ci sono squadre che vogliono fare bene come Palestrina e Tivoli. Altre come Vicovaro e Cantalice potranno dire la loro per il vertice. Quella stessa Cantalice che si è rinforzata rispetto allo scorso anno tramite gli under e sarà anche la nostra prima avversaria il 2 settembre. Dal canto nostro speriamo di far bene, dobbiamo lavorare molto questi ultimi giorni per fare bella figura».



SIMONE PATACCHIOLA (CANTALICE)

«Il calendario non è dei migliori. Siamo capitati con squadre attrezzate come Tivoli e Palestrina e nulla ci verrà regalato. Noi stiamo lavorando bene e sicuramente il nostro primo obbiettivo è la salvezza: tutto ciò che verrà in più sarà un valore aggiunto per squadra e società».



ERNESTO COSTANTINI (DS SALTO CICOLANO)

«Siamo in uno dei gironi più difficili. Ci sono squadre come Fiano Romano e Cantalice che potrebbero far meglio degli anni passati. Noi come sempre ce la metteremo tutta. Il nostro primo obbiettivo è la salvezza che punteremo a raggiungere in casa».



FABRIZIO BENIGNI (PASSO CORESE)

«Quello venuto fuori a parer mio è un girone assolutamente equilibrato. Non conosco alcune squadre ma ci sono altre ben attrezzate che possono facilmente arrivare ai vertici della classifica e fare il salto di categoria. Sappiamo che ogni anno ci sono delle sorprese ed è proprio questo che rende il calcio straordinario. Esordieremo contro Subiaco, in uno dei campi più difficili contro una formazione che ogni stagione punta nel mantenersi a livelli elevati. Da neopromossi sappiamo già che ci aspetta ma punteremo subito a raggiungere i punti necessari alla salvezza».



MARCO DONATI (SPES POGGIO FIDONI)

«Siamo consapevoli che dobbiamo dare il massimo per ottenere il nostro primo obiettivo, la salvezza. Ci sono ottime squadre che punteranno molto più in alto di noi come Tivoli che andremo ad affrontare nella prima giornata. Poi un inizio in salita con altre due trasferte. Nonostante ciò sono fiducioso nei miei ragazzi».

Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA