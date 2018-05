di Michel Saburri

RIETI - Il comitato regionale Lazio ha ufficializzato i nuovi limiti di età per la stagione calcistica 2018-2019 nei campionati regionali.



Nel campionato di Eccellenza sarà obbligatorio schierare almeno quattro calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: un calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi, uno nato dal 1 gennaio 1998 in poi, uno nato dal 1 gennaio 1999 in poi e uno dal 1 gennio 2000.



In Promozione gli under saranno invece sempre tre, ovvero sarà necessario schierare , un giocatore nato dal 1 gennaio 1998 in poi, uno nato dal 1 gennaio 1999 in poi e uno dal 1 gennio 2000.



In Prima categoria saranno sempre tre gli undera da mattere in campo ma la fascia di età sarà unica ovvero, bisognerà shierare 3 giocatori nati dal 1 gennaio 1995.



Nel campionato Juniores regionale A e B invece potranno partecipare i calciatori nati dal 1 gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. Sarà consentito l’impiego massimo di due calciatori fuori quota nati dal 1 gennaio 1999 in poi.



Nel campionato Juniores provinciale potranno partecipare i calciatori nati dal 1 gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. Sarà consentito l’impiego massimo di quattro calciatori fuori quota nati dal 1 gennaio 1998 in poi.



