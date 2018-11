IL DISPOSITIVO DELLA PROCURA

I DIECI TESSERATI

Ultimo aggiornamento: 18:18

RIETI - La Procura della Figc archivia il procedimento verso 10 tesserati del Rieti che, insieme ad altri dell'Ostia Mare, erano stati oggetto di indagine in merito a un flusso anomalo di scommesse sulla partita Ostia Mare-Rieti del 29 aprile scorso, il cui 3-3 regalò la promozione in serie C degli amarantocelesti.“Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 32 quinquies del vigente codice di giustizia sportiva, si comunica che le indagini relative alla pratica in oggetto sono concluse e che allo stato non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto con provvedimento a parte previa condivisione dello stesso da parte della Procura Generale dello Sport è stata disposta l’archiviazione del procedimento stesso».I dieci tesserati amarantocelesti coinvolti erano l'ex presidente e ora socio di minoranza del club Riccardo Curci, l'ex diggì Pierluigi Di Santo, l'ex segretario Paolo Grifoni, l’ex tecnico Carmine Parlato e sei calciatori, tra gli artecefici della promozione, e ora in altri club: Fabrizio Tirelli, Matias Cuffa, Giacomo Biondi, Stefano Scardala, Tiziano Tiraferri e Davide Scaramuzzino.