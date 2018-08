RIETI - In relazione a quanto apparso nelle ultime ore sugli organi d’informazione, Fc Rieti srl conferma di aver ricevuto dalla Procura Federale un’informativa riguardante alcuni tesserati, nella misura di 10 elementi, per fatti risalenti alla stagione agonistica 2017/18, ma specifica altresì che l’informativa stessa non coinvolge in alcuna misura né l’attuale azionista di maggioranza, né il presidente, né tantomeno i calciatori e lo staff tecnico attualmente in forza a Fc Rieti.



Nel prendere atto di quanto sta accadendo, Fc Rieti srl si riserva il diritto di intervenire nelle sedi opportune qualora tale informativa dovesse ledere l’immagine e il decoro del club o minare l’attività agonistica del club.



Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:26



